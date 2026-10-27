Bắc Ninh tăng cường bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng, bảo đảm trật tự đô thị

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm, khắc phục sơ hở trong quản lý và phòng ngừa tái diễn các hành vi vi phạm trật tự đô thị ảnh hưởng đến công trình, an toàn giao thông và không gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

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Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì rà soát, xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ, vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng, hoàn thành trong tháng 10/2026 trên cơ sở kết quả kiểm tra của các tổ công tác. Đối với công trình chưa bàn giao, phải xác định cụ thể đơn vị tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, không để bỏ trống trách nhiệm.

Cùng với đó, chỉ đạo khắc phục ngay các vị trí hạ tầng bị mất cắp, hư hỏng có nguy cơ gây tai nạn, mất an toàn điện; triển khai biện pháp cảnh báo trong thời gian chờ sửa chữa. Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức đợt cao điểm chấn chỉnh trật tự đô thị, tập trung kiểm tra những địa bàn có vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc chậm khắc phục; xác định rõ nội dung cần xử lý, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Công an thành phố tập trung điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp, phá hoại tài sản hạ tầng; xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, tiếp tay hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn thường xảy ra mất cắp, khu vực giáp ranh và công trình đang thi công, chờ bàn giao; kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu, kinh doanh vật tư, thiết bị đã qua sử dụng có dấu hiệu nghi vấn để xác minh nguồn gốc tài sản, xử lý theo quy định.

UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo đợt cao điểm chấn chỉnh trật tự đô thị gắn với bảo vệ công trình hạ tầng trên địa bàn; lựa chọn các tuyến, khu vực có vi phạm phức tạp, kéo dài để tập trung giải quyết, phân công cụ thể người phụ trách và thời hạn xử lý. Trọng tâm là xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; tập kết vật liệu, phế liệu, đổ rác cản trở giao thông, thoát nước và hoạt động của công trình hạ tầng.

Các địa phương duy trì kiểm tra thường xuyên sau đợt cao điểm, nhất là tại những vị trí đã xử lý, không để tái lấn chiếm, tái phạm kéo dài. Đồng thời, công khai đầu mối, số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân; chuyển ngay thông tin về trộm cắp hoặc sự cố đe dọa an toàn cho Công an và đơn vị quản lý công trình để kịp thời xử lý.

Đối với các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý; rà soát, khắc phục sơ hở trong thi công, bảo vệ, vận hành và bàn giao. Việc tháo dỡ, thu hồi, vận chuyển vật tư, thiết bị phải được quản lý chặt chẽ, không để lợi dụng hoạt động thi công, sửa chữa để chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra mất cắp, phải thông báo ngay cho Công an và UBND cấp xã cung cấp hồ sơ phục vụ xác minh, đồng thời tổ chức khắc phục, bảo đảm an toàn công trình.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp kiểm tra nguồn gốc hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh có liên quan; Sở Tài chính phối hợp rà soát nhu cầu, hướng dẫn sử dụng kinh phí và tham mưu bố trí kinh phí theo phân cấp, ưu tiên khắc phục nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tài sản tại địa bàn trọng điểm. Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tăng cường bảo vệ tài sản, chia sẻ thông tin với Công an và địa phương.

Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn, nguy cơ và hậu quả của hành vi xâm hại hạ tầng; thông tin kết quả xử lý theo nguồn cung cấp của cơ quan có thẩm quyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực phát hiện, bảo vệ tài sản công.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp buông lỏng quản lý, chậm xử lý hoặc để vi phạm kéo dài, tái diễn do nguyên nhân chủ quan.