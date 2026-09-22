Bắc Ninh tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản

8 tháng năm 2026, công tác tuyên truyền, kiểm tra, đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Bắc Ninh được triển khai đồng bộ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Các đơn vị tổ chức được 217 đợt tuyên truyền, thực hiện 36 tin, bài và 27 cuộc với khoảng 1.765 lượt người tiếp cận. Vận động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở gây nuôi động vật rừng ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, giết mổ động vật hoang dã.

Đồng chí Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua rà soát, toàn thành phố có 446 cơ sở gây nuôi động vật rừng với 32 loài, gần 40.000 cá thể. Trong đó có 219 cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 227 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường. Các cơ sở chủ yếu quy mô nhỏ, lẻ; việc gây nuôi được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. Tại Bắc Ninh chưa phát hiện địa bàn trọng điểm, điểm nóng về vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản; không có chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường, trong đó chú trọng rà soát trên không gian mạng và tại các địa bàn, cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm, công an đã phối hợp xử lý 16 vụ vi phạm về động vật hoang dã, chim di cư, xử phạt và nộp ngân sách Nhà nước 151,75 triệu đồng; tịch thu 799 cá thể động vật hoang dã (trong đó 473 cá thể còn sống, khỏe mạnh được thả về môi trường tự nhiên, 267 cá thể được chuyển giao cho các trung tâm cứu hộ và 59 cá thể được tiêu hủy theo quy định).

Đối với nguồn lợi thủy sản, Công an thành phố phối hợp kiểm tra, xử phạt 10 vụ, 10 đối tượng sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản, với số tiền 65 triệu đồng; thu và tiêu hủy 8 bộ xung kích điện. Khởi tố 5 vụ án với 7 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận tại đây, đại biểu phân tích, làm rõ thêm một số bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ động vật hoang dã còn gặp khó khăn trong việc chăm sóc, cứu hộ động vật sau thu giữ do Bắc Ninh chưa có Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

Việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác thủy sản tận diệt cũng gặp khó khăn do các đối tượng thường hoạt động về đêm, địa hình sông nước phức tạp.

Thời gian tới, các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm… góp phần nâng cao hiệu quả cứu hộ, bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn.

Nhân dịp này, 26 tập thể và cá nhân được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khen thưởng.