Bắc Ninh tăng cường bảo đảm trật tự công cộng, đô thị

Theo Công văn, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Trong 10 tháng năm 2026, Công an thành phố đã xử lý 972 trường hợp vi phạm, với số tiền dự kiến xử phạt 561 triệu đồng.

Công an thành phố phối hợp với UBND các xã, phường trong công tác giải tỏa, duy trì trật tự sau giải tỏa, xử lý tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa, dựng mái che, đặt biển quảng cáo trái quy định và dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định tại khu vực chợ, cổng trường học, bệnh viện, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố tăng cường nắm tình hình, rà soát, xác định các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm; bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý phù hợp theo từng địa bàn, khung giờ; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm mới phát sinh, không để hình thành các điểm phức tạp kéo dài. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động phối hợp với UBND các xã, phường trong công tác giải tỏa, duy trì trật tự sau giải tỏa, xử lý tình trạng tái lấn chiếm và tổng hợp kết quả để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kịp thời.

Đối với UBND các xã, phường, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự công cộng, trật tự đô thị; rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông và trật tự đô thị từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 14/01/2027, tập trung xử lý dứt điểm các điểm vi phạm kéo dài, không để phát sinh các điểm nóng mới.

Các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; kiên quyết áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không để tình trạng vi phạm tồn tại công khai, kéo dài.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị; vận động người dân tự giác tháo dỡ, di chuyển các công trình, vật dụng vi phạm, trả lại lòng đường, vỉa hè và không gian công cộng theo quy định. Sau khi giải tỏa, các địa phương phải phân công trách nhiệm cụ thể trong quản lý, duy trì trật tự, chủ động phát hiện, xử lý ngay các vi phạm mới phát sinh, đồng thời rà soát những bất cập trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè để kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo và đề xuất theo quy định.