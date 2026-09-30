Bắc Ninh tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 293 trong quá trình thi công

Văn bản nêu rõ, hiện nay, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293, đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm được triển khai thi công trên tuyến đường đang khai thác với mật độ phương tiện giao thông lớn, nhiều phương tiện có tải trọng lớn, thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và buổi tối.

Tuyến đường tỉnh 293 đoạn đang thi công.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 1 tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu phương án bảo đảm duy trì có hiệu quả hoạt động của hệ thống đèn chiếu sáng hiện tại, góp phần bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn, nhất là vào ban đêm.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi địa bàn quản lý; kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.