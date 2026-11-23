Mở rộng không gian công nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của UBND xã Tân Yên, TP Bắc Ninh, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong năm, có 3 dự án được chấp thuận đầu tư tại Cụm công nghiệp (CCN) Lăng Cao, 2 dự án được điều chỉnh quy mô. Các dự án sản xuất công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định.

Cùng với kết quả thu hút đầu tư, hạ tầng CCN Lăng Cao cơ bản hoàn thành. Địa phương đang tập trung đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng CCN Đồng Đình, xúc tiến thành lập CCN Minh Đức - Ngọc Lý (37 ha), CCN Kim Tràng (52 ha), đồng thời phối hợp triển khai quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Ngọc Lý với quy mô khoảng 280 ha.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, Tân Yên đã thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Trung tâm Cao Xá, quy mô hơn 10 ha. Nhờ đó, giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng năm 2026 ước đạt 4.299,9 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Không chỉ tập trung phát triển công nghiệp, địa phương còn chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp ước đạt 1.166,6 tỷ đồng, tăng 2,2%; tổng diện tích gieo trồng đạt 3.192 ha, bằng 99,5% kế hoạch.

Năm 2026, xã Tân Yên (TP Bắc Ninh) ghi dấu ấn khi ước đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm 14,3%, hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các vùng sản xuất tập trung tiếp tục được duy trì, gắn với khuyến khích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi liên kết đối với các sản phẩm như sâm, ổi, vải... Hiện Tân Yên đang quản lý 4 mã vùng trồng và triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 2 sản phẩm nông nghiệp. Chăn nuôi cơ bản ổn định, sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 7.488 tấn.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng tiếp tục được quan tâm. Đến nay, Tân Yên có 14 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong năm 2026, địa phương công nhận lại 2 sản phẩm OCOP 3 sao và đăng ký xét công nhận thêm 2 sản phẩm mới.

Trong khi đó, hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà phát triển, một số cơ sở kinh doanh đã bước đầu ứng dụng nền tảng thương mại điện tử. Giá trị sản phẩm thương mại - dịch vụ ước đạt 1.459,8 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và bằng 130% kế hoạch.

Kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 ước đạt 853,467 tỷ đồng, bằng 123,6% dự toán được giao. Riêng thu trên địa bàn đạt 433,456 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán.

Cùng với việc duy trì các động lực tăng trưởng, Tân Yên chú trọng đầu tư hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ các dự án. UBND xã đang triển khai 34 dự án với tổng mức đầu tư 150,471 tỷ đồng. Đến ngày 15/11/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 136,097 tỷ đồng, tương đương 90,4% kế hoạch vốn giao. Địa phương dự kiến đến ngày 31/1/2027, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sẽ đạt 99,3% kế hoạch vốn được giao.

Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý

Tân Yên xác định tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2027.

Song song với phát triển kinh tế, Tân Yên từng bước đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống. Địa phương tổ chức các lớp phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ các thôn kết nối Internet, đăng ký chữ ký số cá nhân, đồng thời trang bị 21 máy tính phục vụ công việc. Mô hình “Thôn thông minh” và Cổng thông tin “Điểm đến số Tân Yên” cũng được ra mắt, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số cho người dân.

Trong cải cách hành chính, xã đã hoàn thành việc sắp xếp 76 thôn thành 21 thôn, kiện toàn các cơ quan thuộc UBND xã và tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập.

Việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được thể hiện qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2026, xã tiếp nhận 14.942 hồ sơ, trong đó có 12.026 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 14.881 hồ sơ, với 14.878 hồ sơ đúng hạn. Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tân Yên đạt 73,05 điểm, xếp thứ 7.

Nhìn chung, năm 2026, Tân Yên ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Địa phương cũng hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, các thôn và cơ sở giáo dục, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra, cùng tốc độ tăng trưởng 14,3%, cho thấy nỗ lực của địa phương trong duy trì đà phát triển và ổn định đời sống người dân.

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Thu hút đầu tư chưa đạt như kỳ vọng, tiến độ xây dựng hạ tầng một số cụm công nghiệp còn kéo dài; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, vi phạm đất đai, tái lấn chiếm hành lang giao thông và tình trạng tồn đọng rác thải tại một số khu vực vẫn chưa được xử lý triệt để.

Bước sang năm 2027, Tân Yên đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 80 triệu đồng/năm trở lên; giá trị sản xuất bình quân đạt 175 triệu đồng/ha canh tác. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 599,9 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, địa phương xác định tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp và thu hút những dự án có năng lực. Cùng với đó là tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã định hướng phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Nguồn lực đầu tư cũng sẽ được ưu tiên cho phát triển hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai và tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Về cải cách hành chính, Tân Yên tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Địa phương đặt mục tiêu năm 2027 có 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% hồ sơ có phát sinh nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện được thanh toán trực tuyến.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực đã đạt được trong năm 2026, cùng định hướng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Tân Yên đặt kỳ vọng duy trì đà phát triển trong năm 2027. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng và nâng cao hiệu quả quản lý sẽ là những yếu tố quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.