Bắc Ninh: Tạm dừng tiếp nhận đề xuất dự án nhà ở xã hội mới để bán

Theo văn bản số 12665/UBND-KTN về việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, UBND thành phố Bắc Ninh giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát, đánh giá tổng thể tình hình phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cụ thể, thành phố yêu cầu tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất các dự án nhà ở xã hội mới để bán trong thời gian đánh giá tổng thể nguồn cung, nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường.

Đối với 24 dự án đang đề xuất, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, phân loại để xem xét, xử lý theo quy định. Việc bổ sung nguồn cung phải phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện hạ tầng tại từng địa bàn.

Toàn cảnh một khu nhà ở xã hội tại Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thằng

Rà soát 105 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Cùng với việc kiểm soát đề xuất dự án mới, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, phân loại 105 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, xác định rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm triển khai. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường hậu kiểm, bảo đảm việc quản lý và sử dụng nhà ở xã hội đúng quy định.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là dự báo nguồn cung, nhu cầu nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030 và sau năm 2030. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phải xác định rõ lộ trình và thời hạn hoàn thành.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng có trách nhiệm định kỳ vào ngày 20 hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về kết quả triển khai. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời báo cáo UBND thành phố và Thường trực Thành ủy để xem xét, chỉ đạo.

Việc rà soát đồng thời các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đang đề xuất nhằm đánh giá sát hơn tương quan giữa nguồn cung, nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường, qua đó định hướng phát triển nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.