Bắc Ninh: Tạm dừng khai thác cát, sỏi lòng sông Lục Nam để đánh giá lại trữ lượng

Đánh giá lại toàn bộ trữ lượng từ khi được cấp phép

Theo Công văn số 10774/UBND-KTN của UBND thành phố Bắc Ninh về việc khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Lục Nam của Công ty TNHH Khoáng sản Yến Anh và Công ty TNHH một thành viên Giai Thị, thống nhất với báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến đề xuất đánh giá lại trữ lượng khoáng sản tại các khu vực mỏ.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 8308/SNNMT-TNKS ngày 14/9/2026, đề xuất chủ trương cho phép Công ty TNHH Khoáng sản Yến Anh đánh giá lại trữ lượng khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Lục Nam, làm cơ sở điều chỉnh cốt kết thúc khai thác tại khu vực xã Đèo Gia và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh.

Công văn về việc khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Lục Nam của Công ty TNHH Khoáng sản Yến Anh và Công ty TNHH một thành viên Giai Thị.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Giai Thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 8344/SNNMT-TNKS ngày 14/9/2026, đề xuất chủ trương cho doanh nghiệp đánh giá lại trữ lượng khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Lục Nam, làm cơ sở điều chỉnh cốt kết thúc khai thác tại khu vực xã Đại Sơn và xã Yên Định.

Trên cơ sở các báo cáo này, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, số liệu đã kiểm tra, kết luận và nội dung đề xuất, bảo đảm theo quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản và pháp luật có liên quan.

UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Công ty TNHH Khoáng sản Yến Anh và Công ty TNHH một thành viên Giai Thị khẩn trương thuê đơn vị tư vấn có đủ chức năng để đánh giá lại toàn bộ trữ lượng khoáng sản tại khu vực mỏ, tính từ thời điểm được cấp phép đến thời điểm hiện tại.

Việc đánh giá nhằm có đề xuất, kiến nghị cụ thể về hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp và đối chiếu với cốt hiện trạng thực tế tại khu vực mỏ. Kết quả phải được báo cáo về Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31/12/2026 để tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Tạm dừng khai thác, tăng cường kiểm tra, giám sát

Đáng chú ý, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Khoáng sản Yến Anh và Công ty TNHH một thành viên Giai Thị tạm dừng khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Lục Nam theo Giấy phép đã được cấp để thực hiện các nội dung đánh giá lại trữ lượng theo yêu cầu.

Cùng với việc tạm dừng khai thác, Chủ tịch UBND các xã Đèo Gia, Biển Động, Đại Sơn và Yên Định được giao chỉ đạo phòng chuyên môn, Công an xã thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) của các doanh nghiệp trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hai doanh nghiệp thực hiện việc đo đạc, thăm dò, đánh giá lại toàn bộ trữ lượng khoáng sản tại khu vực mỏ từ khi được cấp phép đến thời điểm hiện tại, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được giao.