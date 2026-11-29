Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện

Tại Kế hoạch số 427/KH-UBND về bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn, UBND thành phố Bắc Ninh xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư trong triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện.

Chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm biến áp 220kV Yên Dũng.

Theo đó, thành phố yêu cầu cơ quan liên quan đánh giá tình hình cung ứng điện năm 2026, cập nhật dự báo công suất cực đại, điện thương phẩm và nhu cầu phụ tải phát sinh năm 2027. Việc dự báo tập trung vào các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghệ cao, phụ tải mới đăng ký và những khu vực có nguy cơ mang tải cao.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng phương án cấp điện đồng bộ với nâng cấp, cải tạo lưới điện, điều hòa phụ tải và phát triển nguồn điện tại chỗ; chủ động chuẩn bị kịch bản cấp điện trong cao điểm mùa nắng nóng và khi hệ thống điện gặp khó khăn. Phương án bảo đảm cung ứng điện năm 2027 phải được khẩn trương hoàn thiện trong tháng 12/2026, thường xuyên cập nhật đến năm 2030.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đôn đốc tiến độ các công trình nguồn điện, lưới điện đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch đầu tư. Thành phố tập trung kiểm soát tiến độ các công trình có vai trò nâng cao năng lực cấp điện, giải tỏa công suất và đáp ứng nhu cầu phụ tải công nghiệp như Trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối; các Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 4, Bắc Ninh 5, Bắc Ninh 6, Yên Dũng, Lạng Giang cùng các đường dây đấu nối.

Cùng với đó, các công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220 kV, xuất tuyến 110 kV sau trạm 220 kV và các trạm biến áp 110 kV tại khu vực có phụ tải tăng nhanh được ưu tiên rà soát, triển khai. Thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, khả năng đấu nối và điều kiện thi công, không để chậm trễ các công đoạn thuộc trách nhiệm của địa phương, cơ quan chuyên ngành và chủ đầu tư.

Đối với nguồn điện, thành phố theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án đang triển khai, trong đó có Nhà máy điện gió SD Sơn Động, Nhà máy điện gió Bắc Giang 2, Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang và các dự án xử lý chất thải rắn kết hợp phát điện.

Các dự án được yêu cầu xác định rõ đường găng tiến độ, thời điểm dự kiến đưa vào vận hành; hoàn thiện đồng bộ thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và đấu nối. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát sau chấp thuận đầu tư, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng điện.

Phát triển nguồn điện tại chỗ, sử dụng điện hiệu quả

Bên cạnh các dự án nguồn điện tập trung, thành phố khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là giải pháp góp phần tăng khả năng tự chủ nguồn điện, giảm phụ tải vào giờ cao điểm.

Thành phố tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND; rà soát nhu cầu, bố trí kinh phí và hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo quy định. Đồng thời, phối hợp với đơn vị điện lực, chủ đầu tư nghiên cứu lắp đặt BESS tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp trong hệ thống điện, ưu tiên phương án khả thi có thể vận hành trong năm 2027.

Cùng với phát triển nguồn điện, tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện được xác định là giải pháp quan trọng, triển khai thường xuyên tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình. Thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm, tối thiểu 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7.

Các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải được đẩy mạnh. Đơn vị điện lực phối hợp, vận động khách hàng sử dụng điện lớn điều chỉnh công suất trong giờ cao điểm trên cơ sở thỏa thuận và phương án kỹ thuật phù hợp. Đồng thời, tăng cường đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện, giảm tổn thất điện năng.

UBND thành phố giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị điện lực và chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình, góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân giai đoạn 2027 - 2030.