Bắc Ninh: Sử dụng hiệu quả nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ sinh kế phù hợp

Gia đình bà Nguyễn Thị Thiệp, thôn Yên Lễ, xã Nhã Nam (thành phố Bắc Ninh) có 7 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo, chồng thường xuyên đau ốm nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tháng 5/2026, gia đình bà Thiệp được hỗ trợ 200 con gà mía lai thả vườn khi gà được 21 ngày tuổi để có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập. Sau một thời gian chăm sóc, gia đình bà đã xuất bán 120 con gà, thu về gần 20 triệu đồng.

Xã Nhã Nam hỗ trợ gà giống cho các hộ tham gia dự án giảm nghèo.

Gia đình bà Thiệp là một trong 24 hộ được hưởng lợi từ dự án chăn nuôi gà mía lai thả vườn do xã Nhã Nam triển khai. Dự án có tổng kinh phí 429 triệu đồng, thực hiện tại các thôn Yên Lễ, Am và Dương Lâm. Cùng với đó, xã triển khai dự án chăn nuôi bò thương phẩm với kinh phí 338 triệu đồng, hỗ trợ 14 hộ dân từ đầu tháng 9.

Nguồn vốn thực hiện hai dự án được bố trí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2025 chuyển sang năm 2026. Các hộ tham gia thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và người khuyết tật. Quá trình triển khai, chính quyền xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã lựa chọn đối tượng, tổ chức thực hiện, theo dõi và giám sát. Việc lựa chọn mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện của từng hộ giúp người dân có thêm cơ hội phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Theo bà Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Nhã Nam, để sử dụng hiệu quả nguồn lực giảm nghèo, địa phương chú trọng rà soát hoàn cảnh, xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh nguồn vốn các chương trình, xã tích cực vận động tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ người nghèo.

Tại xã Đồng Kỳ, hai dự án chăn nuôi bò thương phẩm đang được triển khai cho 34 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ khuyết tật. Điểm đáng chú ý là xã thành lập hai tổ cộng đồng do trưởng thôn làm tổ trưởng để theo dõi, hướng dẫn người dân trong quá trình chăn nuôi. Bò giống được cấp là bò lai Sind, trọng lượng từ 180 đến 190 kg/con, đã được tiêm phòng các bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục và tụ huyết trùng. Qua theo dõi, đàn bò sinh trưởng tốt, một số hộ đã bán bò sau chu kỳ đầu, tiếp tục mua con giống để tái đàn.

Chị Nguyễn Thị Thế, thôn Trại Nhất là một trong những hộ được hưởng lợi. Dù đã thoát nghèo, kinh tế gia đình chị vẫn chưa ổn định, nguy cơ tái nghèo còn hiện hữu. Cuối năm 2025, được Nhà nước hỗ trợ bò giống, gia đình chị có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi. Sau khi bán con bò đầu tiên, chị tiếp tục mua bò để nuôi chu kỳ mới, từng bước tích lũy vốn. Cách làm này giúp nguồn hỗ trợ ban đầu không chỉ mang lại thu nhập trước mắt mà còn tạo điều kiện để gia đình duy trì sinh kế lâu dài.

Lồng ghép các nguồn lực

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố được triển khai tương đối đồng bộ. Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, bảo hiểm y tế, tiền điện, nước sạch và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản góp phần cải thiện đời sống người dân. Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Việc phân bổ vốn theo tiêu chí, công khai, minh bạch, ưu tiên địa bàn và đối tượng thụ hưởng.

Giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn lực dự kiến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn thành phố là hơn 12.323 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến hơn 1.933 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 2.996 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025, chương trình đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo được giao hơn 118,7 tỷ đồng, triển khai hơn 150 mô hình, dự án trồng trọt, chăn nuôi và hỗ trợ sản xuất. Đối với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, tổng vốn được giao 73,59 tỷ đồng, triển khai 143 dự án nông nghiệp với 2.366 hộ tham gia, trong đó có 873 hộ nghèo.

Nguồn vốn giảm nghèo còn được đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn. Điển hình, tại huyện Sơn Động trước đây, giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đạt hơn 439,4 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, địa phương đầu tư các dự án giao thông, y tế; duy tu, sửa chữa 44 công trình đường giao thông liên thôn, sửa chữa trạm bơm, cứng hóa kênh mương và nâng cấp 2 tuyến đường liên xã.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn những khó khăn. Trình độ sản xuất của một bộ phận người dân còn hạn chế, khả năng tiếp cận thị trường chưa cao. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và duy trì thu nhập sau khi kết thúc hỗ trợ. Vì vậy, ngay từ khâu lựa chọn mô hình, các địa phương cần đánh giá kỹ điều kiện của hộ tham gia, khả năng đối ứng, kinh nghiệm sản xuất...

Giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn lực dự kiến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn thành phố là hơn 12.323 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến hơn 1.933 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 2.996 tỷ đồng; phần còn lại được huy động, lồng ghép từ các chương trình, dự án, tín dụng chính sách, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

Để phát huy hiệu quả nguồn lực, thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, phân bổ vốn đúng đối tượng, địa bàn và nhu cầu thực tế; ưu tiên các mô hình sinh kế phù hợp, có khả năng nhân rộng. Cùng với hỗ trợ vốn, con giống, vật tư sản xuất, các địa phương cần tăng cường tập huấn kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp hộ nghèo, cận nghèo từng bước nâng cao năng lực sản xuất. Đặc biệt, thường xuyên đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ, kịp thời điều chỉnh những mô hình chưa phù hợp, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, mang lại thu nhập ổn định, giúp người dân thoát nghèo bền vững.