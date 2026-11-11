Bắc Ninh: Sôi nổi, ý nghĩa Hội thi “Lý tưởng người Cộng sản trẻ”

Ngày 11/11, tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Ban Thường vụ Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức hội thi “Lý tưởng người cộng sản trẻ” năm 2026. Tới dự có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên.

Phần thi "Tự hào vững bước" tại hội thi.

Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 89 ngày 7/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là hoạt động thiết thực triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2026 - 2030”.

Phần thi "Tiếp lửa truyền thống" của đội Hạt giống đỏ.

Tham gia hội thi có 4 đội: Ánh sao lý tưởng, Hạt giống đỏ, GenZ tiên phong và Tuổi trẻ Kinh Bắc. Các đội tranh tài qua 3 phần thi gồm: “Tự hào vững bước”, “Tiếp lửa truyền thống” và “Lý tưởng tuổi trẻ thời đại mới" kết hợp giữa thể hiện kiến thức, kỹ năng và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Ở phần thi “Tự hào vững bước”, các đội trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt Nam; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp của các nhà lãnh đạo Đảng, các bậc tiền bối cách mạng, đặc biệt là những người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Ở phần thi “Tiếp lửa truyền thống”, các đội bằng hình thức diễn ca, hoạt cảnh, kịch tái hiện sự kiện lịch sử, cuộc đời và sự nghiệp của những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc tiền bối cách mạng tiêu biểu, những tấm gương người cộng sản trẻ tuổi. Các tiết mục được thể hiện ấn tượng như: “Ngô Gia Tự - Con đường người cộng sản trẻ”; “Nguyễn Văn Cừ - Khúc tráng ca bất tử”; “Ngọn lửa trao tay” và “Ngọn lửa cách mạng”.

Đại biểu và Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất cho đội Hạt giống đỏ.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tinh thần đấu tranh kiên cường và sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng được chuyển tải gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với người trẻ. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, giúp đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, ở phần thi “Lý tưởng tuổi trẻ thời đại mới”, các đội đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu, hoạt động Đoàn, Hội Sinh viên và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Các chủ đề được lựa chọn thể hiện sự quan tâm của sinh viên trước những yêu cầu mới, nhất là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào. Các phần thi diễn ra sinh động nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên. Kết thúc, giải Nhất được trao cho đội Hạt giống đỏ.

Hội thi “Lý tưởng người Cộng sản trẻ” năm 2026 là sự đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tạo môi trường để tuổi trẻ Bắc Ninh củng cố bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng; từ nhận thức chuyển thành hành động cụ thể trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, tri thức, bản lĩnh, năng động và sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.