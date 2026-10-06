Bắc Ninh: Sôi nổi Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

Ngày 6/10, tại Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2 (phường Tự Lạn), Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2026 thu hút hơn 700 cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các đơn vị ký kết chương trình cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh là một trong những thước đo về ý thức trách nhiệm, bản lĩnh và văn hóa của thanh niên trong thời đại mới. Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, hạ tầng giao thông được mở rộng, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng hành vi ứng xử văn minh khi tham gia giao thông càng có ý nghĩa quan trọng.

Đại diện Thành đoàn Bắc Ninh trao ấn phẩm tuyên truyền và mũ bảo hiểm cho đại diện Đội hình tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2.

Thành đoàn Bắc Ninh đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông; thực hiện nghiêm quy định về tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và “đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Đồng thời, mỗi người trẻ cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, bạn bè cùng hình thành thói quen giao thông an toàn; tiếp tục phát huy các mô hình như: “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Đội thanh niên xung kích tham gia điều tiết giao thông”.

Một tiểu phẩm về tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông do học sinh thực hiện.

Tại Ngày hội, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông. Đoàn phường, Công an phường và đoàn viên, thanh niên nhà trường ký cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2026-2027. Nội dung cam kết đề cao tinh thần gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tích cực tham gia phân luồng, điều tiết tại các điểm phức tạp về giao thông, nói không với vi phạm nồng độ cồn và các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Dịp này, Ban tổ chức trao bộ ấn phẩm tuyên truyền và mũ bảo hiểm cho đại diện Đội hình tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2.

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” với sự tham gia của 3 đội đến từ các khối lớp 10, 11 và 12 Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2. Thông qua các tiểu phẩm, học sinh truyền tải những thông điệp gần gũi, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông.