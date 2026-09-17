Bắc Ninh: Sôi nổi Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/9. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Trần Thế Cường phát biểu chỉ đạo tại hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lần thứ III, năm 2026.

Hội thi có sự tham gia của 17 đội tuyển đến từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung gồm: 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; 4x100m chạy tiếp sức, cứu người và chữa cháy; bơi cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường khói, khí độc.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10).

Đại tá Trần Thế Cường và các đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Những năm qua, tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên cả nước tiếp tục có diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Bắc Ninh xảy ra 53 vụ cháy, làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 168,73 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Trần Thế Cường nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trực tiếp liên quan đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải xác định phòng ngừa là chính; “phòng” là xây, “chữa” là chống; lấy phòng ngừa làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài. Cùng với đó, lực lượng phải thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, tận dụng “5 phút vàng” ngay từ khi xảy ra cháy, nổ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đó góp phần nâng cao khả năng xử lý nhanh, chính xác, hiệu quả các tình huống phức tạp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia nội dung thi bơi cứu nạn, cứu hộ tại hội thi.

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lần thứ III năm 2026 là cuộc sát hạch chuyên môn quan trọng đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện nghiệp vụ, kỹ, chiến thuật và thể lực của cán bộ, chiến sĩ; tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần quyết tâm cao, các đội tuyển đã thi đấu nghiêm túc, nỗ lực vượt qua những yêu cầu khắt khe về thể lực, tốc độ, kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống.

Kết quả, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Đội có màn thể hiện nổi bật ở các nội dung đòi hỏi cao về tốc độ, sức bền và kỹ năng nghiệp vụ.

Nội dung thi cứu nạn, cứu hộ trong môi trường khói khí độc của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang.

Ở phần thi bơi cứu nạn, cứu hộ, Đội hoàn thành với thành tích 103,75 giây, nhanh hơn đội xếp thứ Nhì 14 giây. Tại nội dung cứu nạn, cứu hộ trong môi trường khói, khí độc, Đội hoàn thành trong 40,78 giây, nhanh hơn đội đứng thứ Nhì 7,64 giây.

Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Quế Võ. Hai đội đồng giải Ba gồm Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sơn - Hạp Lĩnh và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Quế Võ giành giải Nhì toàn đoàn.

Thông qua hội thi, Công an tỉnh tiếp tục đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời đưa ra căn cứ, cơ sở để các đơn vị rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện nội dung đào tạo, nâng cao kỹ, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tá Vũ Quang Đại, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trao giải Nhất toàn đoàn cho Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau hội thi, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện kết quả huấn luyện, thi đấu; chủ động hoàn thiện các phương án nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phục vụ Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh vào ngày 19/9/2026.