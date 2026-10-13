Đồng chí Trần Lan Phương (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng hội thi.

Dự chương trình có các đồng chí: Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành; đại diện các đơn vị, địa phương có đội thi tham dự và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh Nguyễn Phương Mai nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I đi vào cuộc sống. Trong kỷ nguyên công nghệ số, công tác tuyên truyền của Hội không dừng lại ở các phương thức truyền thống mà phải có sự bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ.

Bắc Ninh: Sôi nổi Chung kết Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Hội thi lần này chính là môi trường, diễn đàn rộng lớn để cán bộ, tuyên truyền viên thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền. Qua đó, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hội lan tỏa một cách sinh động, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ và đi sâu vào đời sống của từng hội viên.

Các đại biểu trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Tại vòng sơ loại, từ 5 cụm thi với 96 đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ 96 xã/phường, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 đội thi xuất sắc nhất gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường: Kinh Bắc, Võ Cường, Chũ, Sa Lý, Yên Thế, Xuân Lương, Lương Tài, Ninh Xá, Hiệp Hòa, Đồng Việt cùng Hội Phụ nữ Công an thành phố và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và hơn 400 thành viên bước vào Chung kết.

Với chủ đề xuyên suốt ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, hội thi tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện kiến thức, kỹ năng tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, hiện đại; gắn tuyên truyền nghị quyết với các phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và các cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Đồng chí Trần Lan Phương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các cá nhân.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2026). Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I nhanh chóng đi vào đời sống; góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc.

Phần thi chào hỏi của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài; 2 giải Nhì cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thế và phường Hiệp Hòa; 3 giải Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường: Chũ, Kinh Bắc và Hội Phụ nữ Công an thành phố; 6 giải Khuyến khích cho các đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường: Sa Lý, Xuân Lương, Ninh Xá, Đồng Việt, Võ Cường, Hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao các giải phụ gồm: Phần thi chào hỏi ấn tượng và phần thi tài năng ấn tượng cho các đội xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai trao giải Nhất cho đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ thành phố.