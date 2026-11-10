Bắc Ninh: Số vụ vi phạm kinh doanh thương mại tăng

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) kiểm tra đột xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ ENTAI (tổ dân phố Ngọc Đạo, phường Vũ Ninh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp sản xuất đường nâu đóng túi giả mạo nhãn hiệu BEKSUL; thu giữ hàng nghìn vỏ bao bì cùng nhiều tang vật, máy móc pha trộn. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra thụ lý.

Lực lượng chức năng niêm phong hàng hóa tịch thu không có giá trị sử dụng đưa đi tiêu hủy.

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Công do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ (thôn Đại Lâm, xã Tam Đa). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất 801 sản phẩm thực phẩm các loại như snack, lạc rang, bò khô, gà khô, hạt bí… ghi thông tin giả mạo tên, địa chỉ của Công ty Chế biến thực phẩm Thành Công (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng nhiều máy móc in ngày sản xuất, hạn sử dụng và ép túi. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, riêng trong tháng 10, các ngành thành viên kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 583 vụ, tăng 131 vụ so với tháng trước. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và truy thu thuế đạt hơn 394,7 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với tháng trước. Nguyên nhân là do trong tháng các lực lượng tập trung xử lý cao điểm, qua đó phát hiện nhiều hành vi vi phạm.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.