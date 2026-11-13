Bắc Ninh: Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn về an toàn bức xạ hạt nhân

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, việc ứng dụng kỹ thuật bức xạ ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp và sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Hiện nay, thành phố có khoảng 420 tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp có 240 cơ sở với khoảng 1.000 thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ; lĩnh vực y tế có 180 cơ sở với khoảng 270 thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. Mặc dù công tác quản lý nhà nước được đẩy mạnh song hoạt động bức xạ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu thiết bị, nguồn phóng xạ không được quản lý, sử dụng và kiểm soát đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến, cập nhật những quy định pháp luật mới về an toàn bức xạ và hạt nhân; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo Nghị định 71/2026/NĐ-CP với các mức xử phạt mới rất cao. Các báo cáo viên tập trung hướng dẫn biện pháp giảm liều chiếu xạ đối với người bệnh và nhân viên bức xạ; phương pháp che chắn, bảo đảm an toàn trong vận hành thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị bức xạ công nghiệp và sử dụng nguồn phóng xạ.

Trên cơ sở đó, các đại biểu chia sẻ, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định về an toàn bức xạ và cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Báo cáo viên của Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến những quy định mới về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Chương trình tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người phụ trách, nhân viên bức xạ; tăng cường năng lực kiểm soát, phòng ngừa và ứng phó sự cố. Qua đó, bảo đảm an toàn cho người lao động, người bệnh, cộng đồng và môi trường trong quá trình ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn thành phố.