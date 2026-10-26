Bắc Ninh sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Các đồng chí: Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 1; Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan dự.

Thiếu tướng Dương Văn Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân, tiếp nhận, xử lý thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiệm vụ lấy mẫu được triển khai tại 92/99 xã, phường, 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ; đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu 100% số mộ thuộc kế hoạch, thu được 2.147 mẫu, đạt 77,84%, hoàn thành sớm 6,5 tháng.

Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân đạt 90,82%; công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính được triển khai thường xuyên; bước đầu hình thành nguồn dữ liệu phục vụ giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kết quả đạt được tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập ngoài nghĩa trang, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Dương Văn Quang ghi nhận kết quả, thành tích của thành phố trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đề nghị thành phố Bắc Ninh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài nhưng trong thời gian thực hiện chiến dịch cần phải tập trung cao độ, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm có sản phẩm cụ thể.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và nâng cao chất lượng kết luận địa bàn; đẩy mạnh công tác thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Quán triệt, triển khai quyết liệt công tác số hóa hồ sơ dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số. Khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, số hóa 100% hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí; kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu của thành phố với Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và Đề án 06.

Đồng chí Lê Xuân Lợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể xuất sắc.

Ban Chỉ đạo Quân khu 1 tiếp tục phối hợp cùng Ban Chỉ đạo thành phố trong quá trình thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Quân khu sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia để xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 1 đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2027 và nhiệm vụ còn lại của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia; đồng thời yêu cầu khắc phục những hạn chế trong công tác chuẩn bị, phối hợp, quản lý lực lượng và thực hiện quy trình. Mọi công việc liên quan đến phần mộ liệt sĩ phải bảo đảm chính xác, thận trọng, trang nghiêm.

Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân xuất sắc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì tham mưu kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả. Các ngành, địa phương tập trung rà soát, kiểm chứng nguồn tin, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang; bổ sung mẫu thân nhân, hoàn thiện hồ sơ phục vụ đối sánh, giám định ADN. Đồng thời, quản lý thống nhất thông tin phần mộ, mã mẫu và dữ liệu số; kịp thời thông tin tới gia đình khi có kết quả xác định danh tính. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân chứng, đồng đội và Nhân dân cung cấp thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 51 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố.