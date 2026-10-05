Bắc Ninh: Siết quy trình, tăng trách nhiệm kiểm định xe cơ giới

Kiểm soát chặt từng công đoạn

Bảo đảm chất lượng kiểm định xe cơ giới là yêu cầu bắt buộc nhằm kiểm soát chặt tình trạng kỹ thuật của phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Nội dung này được quy định tại Nghị định số 166/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm và niên hạn sử dụng xe cơ giới. Cùng với đó, Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, đặt thêm yêu cầu về kiểm soát khí thải, thiết bị và nghiệp vụ tại các cơ sở đăng kiểm.

Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh kiểm định xe ô tô.

Thực hiện quy định trên, những ngày đầu tháng 10, tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh (Sở Xây dựng), phường Bắc Giang, hoạt động kiểm định diễn ra khẩn trương theo đúng trình tự. Sau khi hoàn tất thủ tục, phương tiện được đưa vào dây chuyền kiểm tra an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; kết quả được cập nhật theo từng công đoạn. 9 tháng năm nay, Trung tâm kiểm định hơn 42,6 nghìn lượt phương tiện, tỷ lệ đạt lần đầu khoảng 91,5%. Những phương tiện chưa đạt chủ yếu mắc lỗi liên quan đến hệ thống phanh, điện, đèn, khí thải và một số hạng mục kỹ thuật khác.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh cho biết, đơn vị xác định con người, thiết bị và việc tuân thủ quy trình là những yếu tố then chốt. Trung tâm thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật quy định, quy chuẩn; kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn định kỳ dây chuyền, thiết bị. Trách nhiệm của từng đăng kiểm viên được gắn với công đoạn được phân công, yêu cầu thực hiện đầy đủ các nội dung theo tiêu chí kỹ thuật, hạn chế sai sót và yếu tố chủ quan trong quá trình kiểm định.

Thực tế tại các dây chuyền cho thấy, việc kiểm định được thực hiện theo từng bước, từ kiểm tra hồ sơ, nhận diện phương tiện đến đánh giá các hạng mục an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Những lỗi phát hiện trong quá trình kiểm tra đều được Trung tâm thông báo để chủ phương tiện khắc phục trước khi kiểm định lại. Có mặt tại Trung tâm này để kiểm định xe, ông Nguyễn Văn Quyến ở phường Bắc Giang chia sẻ, trước khi kiểm định xe, ông đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nhiều lần.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-03D, phường Quế Võ đang duy trì 2 dây chuyền, thường xuyên bảo dưỡng máy móc, cập nhật phần mềm quản lý và lưu trữ dữ liệu. 9 tháng qua, Trung tâm kiểm định hơn 14,7 nghìn lượt phương tiện, tỷ lệ đạt lần đầu gần 87%. Những lỗi thường gặp vẫn tập trung ở phanh, điện, đèn, lốp, gầm và khí thải. Yêu cầu mới về khí thải cũng đòi hỏi xe cũ, xe tải và xe ít được bảo dưỡng chú trọng hơn đến động cơ, hệ thống nhiên liệu và thiết bị xử lý khí thải.

Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 98-02D, phường Đa Mai; 99-05D, phường Trạm Lộ và 99-06D, phường Võ Cường, mỗi cơ sở cũng kiểm định hàng chục nghìn lượt phương tiện mỗi ngày. Theo Sở Xây dựng, toàn thành phố hiện có 10 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở này kiểm định gần 170 nghìn lượt phương tiện, trong đó có hơn 143,3 nghìn lượt phương tiện đạt yêu cầu.

Tăng cường giám sát, quy rõ trách nhiệm

Cùng với thực hiện nghiêm quy trình, các cơ sở đăng kiểm chú trọng chuẩn hóa thiết bị, ứng dụng công nghệ và nâng cao nghiệp vụ. Quy trình, trình tự, thủ tục được niêm yết công khai; các công đoạn trên dây chuyền được giám sát bằng camera kết nối với hệ thống quản lý, tạo cơ sở phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Theo Sở Xây dựng, toàn thành phố hiện có 10 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở này kiểm định gần 170 nghìn lượt phương tiện, trong đó có hơn 143,3 nghìn lượt phương tiện đạt yêu cầu. Tại một số đơn vị, tỷ lệ xe không đạt ở lần kiểm định đầu tiên còn ở mức cao.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 98-02D, phường Đa Mai, đơn vị nâng cấp phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu, chú trọng thông số khí thải. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh đầu tư khoảng 170 triệu đồng bổ sung thiết bị đo khí thải, hiệu chuẩn máy móc và tập huấn nghiệp vụ. Tại các cơ sở khác, camera và dữ liệu điện tử được khai thác để giám sát, lưu trữ và phục vụ đối chiếu, hậu kiểm khi cần.

Để nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, tháng 9 vừa qua, Sở Xây dựng ban hành văn bản chấn chỉnh công tác kiểm định xe cơ giới trên địa bàn. Sở yêu cầu các cơ sở rà soát việc kiểm tra hệ thống đèn, kiểm định xe chuyên dùng, nhất là xe bồn trộn bê tông; chấn chỉnh công tác thu phí, lệ phí và trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với hệ thống đèn, đăng kiểm viên phải trực tiếp thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra, sử dụng thiết bị đúng quy trình. Thiết bị kiểm định phải được rà soát, bảo trì, hiệu chuẩn hoặc sửa chữa kịp thời. Với xe chuyên dùng, cơ sở phải đối chiếu tình trạng thực tế với hồ sơ, dữ liệu và thông số kỹ thuật liên quan. Sở cũng yêu cầu công khai các khoản thu, thực hiện đúng phương thức thanh toán và chứng từ; cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không được sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận tiền của cơ sở.

Công tác xử lý vi phạm cũng được thực hiện nghiêm, đơn cử ngày 24/6/2026, Sở Xây dựng quyết định xử phạt đăng kiểm viên Lê Văn Cừ, làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 98-04D, phường Hiệp Hoà 9 triệu đồng do không tuân thủ quy định trong kiểm định xe cơ giới; đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên 2 tháng.

Ông Ngô Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thời gian tới, Sở tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm, tập trung vào những khâu dễ phát sinh sai sót và những nội dung còn bất cập qua thực tế kiểm tra. Cùng với rà soát điều kiện hoạt động, Sở sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, khai thác dữ liệu để nhận diện bất thường và làm rõ trách nhiệm khi có sai phạm. Người đứng đầu cơ sở, đăng kiểm viên và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần việc được giao; những vi phạm phát hiện qua kiểm tra, dữ liệu hoặc hậu kiểm sẽ được xử lý theo quy định.