Bắc Ninh siết quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển cụm công nghiệp

Khu công nghiệp Yên Phong II-C, khu công nghiệp xanh điển hình của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cụm công nghiệp trên địa bàn có nước thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường; đồng thời kiên quyết rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả, vi phạm pháp luật.

Đây là những yêu cầu trọng tâm trong chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, bền vững, gắn tăng trưởng công nghiệp với bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Văn Thịnh vừa ký ban hành Công văn số 12371/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Văn bản được ban hành nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 12/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng thời đặt ra yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục những tồn tại trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành các cụm công nghiệp.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, việc phát triển cụm công nghiệp trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở mở rộng quy mô, thu hút thêm dự án sản xuất mà phải chú trọng chất lượng hạ tầng, hiệu quả khai thác đất công nghiệp, năng lực của chủ đầu tư và mức độ tuân thủ các quy định pháp luật.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; bảo đảm nguyên tắc phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện.

Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, nhất là đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Những vi phạm phải được phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, tránh tình trạng dự án kéo dài, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc đưa hoạt động sản xuất vào vận hành khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trong định hướng phát triển, Sở Công Thương được giao giữ vai trò đầu mối, chủ trì rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật và điều kiện thực tế của thành phố. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng tổ chức xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Thành phố định hướng chuyển mạnh từ phát triển cụm công nghiệp theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, tính chuyên môn hóa và khả năng phát triển lâu dài. Trong đó, ưu tiên các cụm công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ và các cụm công nghiệp làng nghề gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp. Việc thành lập mới hoặc mở rộng cụm công nghiệp phải được xem xét chặt chẽ về sự cần thiết, điều kiện triển khai, hiệu quả sử dụng đất và mức độ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Một trong những nhiệm vụ có tính cấp thiết là hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ các hạng mục kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Mục tiêu đặt ra là trong giai đoạn 2026-2030, 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Đây không chỉ là yêu cầu về tuân thủ pháp luật mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm phát triển sản xuất công nghiệp không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Song song với đầu tư hạ tầng mới, thành phố yêu cầu rà soát toàn diện các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và dự án thứ cấp đang triển khai. Những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc có vi phạm pháp luật phải được tập trung xử lý dứt điểm. Quan điểm xuyên suốt là khắc phục tình trạng đất công nghiệp bị bỏ hoang, dự án kéo dài, hạ tầng thiếu đồng bộ, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư.

Một góc Khu công nghiệp và Đô thị VSIP Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Đối với các cụm công nghiệp hình thành trước thời điểm ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương phải rà soát hiện trạng đầu tư hạ tầng, hồ sơ pháp lý, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thiện và xử lý dứt điểm các thủ tục thành lập theo quy định. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, nhằm từng bước đưa công tác quản lý các cụm công nghiệp hình thành qua nhiều giai đoạn vào nền nếp, thống nhất.

Trách nhiệm của các sở, ngành cũng được phân định cụ thể. Sở Tài chính chủ trì rà soát, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào điều chỉnh quy hoạch; phối hợp xử lý tài sản công và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường. Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không chồng lấn; đồng thời tổ chức thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh bàn giao đất cho chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng, hỗ trợ thu hút nhà đầu tư thứ cấp và đưa các cụm công nghiệp vào hoạt động đúng kế hoạch. Những dự án có dấu hiệu vi phạm phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với các chủ đầu tư hạ tầng, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu bảo đảm đầy đủ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kỹ thuật đồng bộ; đồng thời bố trí quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quy định. Việc báo cáo và công khai diện tích đất công nghiệp chưa cho thuê, cho thuê lại cũng phải được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm minh bạch trong khai thác quỹ đất và tạo điều kiện tiếp cận mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp.

Với những yêu cầu cụ thể về tiến độ, trách nhiệm và kết quả đầu ra, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố thể hiện quyết tâm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục những bất cập trong đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, sử dụng đất tiết kiệm, thu hút các dự án có chất lượng, giảm thiểu tác động môi trường, tạo động lực cho phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững./.