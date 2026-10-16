Bắc Ninh: Siết chặt quản lý thương mại điện tử, ngăn hàng giả

Phát hiện nhiều vụ việc

Ngày 7/10, Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp với Công an phường Đồng Nguyên kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc lá Quang Bếu, phường Đồng Nguyên do ông T.Đ.N làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện 730 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất với nhiều nhãn hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng này. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá theo quy định.

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh kiểm tra tang vật thuốc lá do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu vi phạm ở cửa hàng kinh doanh thuốc lá Quang Bếu, phường Đồng Nguyên.

Trước đó, ngày 12/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp với Công an phường Tân An kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng gói Vi-Na-Tech tại tổ dân phố Nam Giang, phường Bắc Giang phát hiện hành vi sản xuất hàng giả, giả mạo thông tin về nơi đóng gói hàng hóa. Tang vật gồm 852 bao phân bón Kali Sunphate (K2SO4) GEMACHEM, loại 25 kg/bao, trị giá 532,5 triệu đồng. Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ, tang vật và tài liệu liên quan đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Hai vụ việc thuộc những nhóm hàng khác nhau nhưng đều cho thấy nguy cơ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố, 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra, phát hiện hơn 4.200 vụ, xử lý vi phạm hành chính gần 3.700 vụ. Riêng nhóm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có 397 vụ bị xử lý, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến, trong khi số vụ vi phạm thương mại điện tử được xử lý còn hạn chế so với quy mô thực tế.

Bà Trần Thị Thảo, tổ dân phố Trường Xuân, phường Đa Mai bày tỏ: “Tôi lo nhất là giờ đây có những sản phẩm nếu nhìn bên ngoài không khác gì hàng thật khiến người mua khó phân biệt hàng thật, hàng giả. Nếu mua phải mỹ phẩm giả hoặc hàng kém chất lượng thì không chỉ mất tiền mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Khắc phục bất cập, nâng hiệu quả quản lý

Thách thức lớn hiện nay là phương thức kinh doanh thay đổi nhanh, trong khi công tác phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Trên môi trường số, người bán có thể hoạt động không cần cửa hàng cố định; địa chỉ, tài khoản và thông tin liên hệ thường xuyên thay đổi. Việc xác minh chủ thể kinh doanh, kho hàng, nguồn gốc sản phẩm và thu thập chứng cứ vì thế mất nhiều thời gian, cần sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Khách hàng chọn mua sản phẩm tại siêu thị Go! Bắc Giang.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát hàng hóa qua dịch vụ giao hàng nhanh, thu tiền hộ còn khó khăn. Việc nắm tình hình tại một số doanh nghiệp, kho hàng trong khu, cụm công nghiệp cũng gặp khó, nhất là trong quá trình tiếp cận, xác minh thông tin phục vụ kiểm tra. Những bất cập này có thể khiến việc phát hiện, truy tìm đầu mối vi phạm chưa kịp thời.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tập trung kiểm tra các nhóm hàng, lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao, nhất là kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp.

Để khắc phục, lực lượng chức năng cần tập trung vào các nhóm hàng có nguy cơ cao như thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón và hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ. Cùng với kiểm tra thường xuyên là tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, đẩy nhanh điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xử lý nghiêm vi phạm và truy tìm nguồn cung. Đồng thời, cần nâng cao kỹ năng xác minh giao dịch trực tuyến, trình độ nghiệp vụ và trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn.

Về phía doanh nghiệp, việc bảo đảm nguồn gốc và chất lượng hàng hóa vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là yếu tố tạo dựng uy tín, nâng cao sức cạnh tranh. Ông Trịnh Ngọc Hoài Thương, Giám đốc siêu thị Co.opmart Bắc Giang (phường Bắc Giang) cho biết: “Chúng tôi chú trọng lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra hồ sơ, chứng từ để bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đáp ứng yêu cầu. Đây cũng là yếu tố giúp siêu thị giữ chân khách hàng và cạnh tranh lành mạnh”.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý, giám sát địa bàn; đồng thời, vận động ký cam kết không vi phạm quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo ông Giáp Quang Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra các nhóm hàng, lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao, nhất là kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp.