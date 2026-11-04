Bắc Ninh: Siết chặt quản lý, minh bạch hóa thị trường kinh doanh vàng

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng. Ảnh Hồng Phấn.

Theo kết quả kiểm tra, trong tổng số 43 doanh nghiệp được kiểm tra theo kế hoạch, có 8 doanh nghiệp bị xử lý vi phạm hành chính. Các vi phạm chủ yếu tập trung vào quy định về ghi nhãn hàng hóa và điều kiện bảo đảm để giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo cũng như lượng hàng hóa trong giao dịch.

Để nâng cao hiệu quả quản lý đối với mặt hàng kinh doanh đặc thù này, thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành năm 2026, các lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 43 doanh nghiệp trên địa bàn. Hoạt động được triển khai với sự phối hợp của lực lượng Quản lý thị trường, Công an, cơ quan Thuế, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan chuyên môn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Mỗi đơn vị thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, góp phần bảo đảm việc giám sát hoạt động kinh doanh vàng được thực hiện toàn diện, đồng bộ.

Đáng chú ý, những vi phạm được phát hiện không đơn thuần là vấn đề chấp hành quy định pháp luật mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng. Đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, thông tin ghi trên nhãn hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp khách hàng nhận diện, lựa chọn sản phẩm và truy xuất nguồn gốc khi cần thiết. Trong khi đó, khối lượng là một trong những căn cứ trực tiếp xác định giá trị giao dịch. Việc sử dụng phương tiện đo phù hợp, bố trí thiết bị cân đo ở vị trí thuận tiện để khách hàng có thể quan sát cũng là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Bởi vậy, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đo lường và thông tin hàng hóa không chỉ góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, ngăn ngừa những hành vi có thể gây thiệt hại cho người mua. Đây cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường vàng.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ của các cơ sở kinh doanh. Các doanh nghiệp được yêu cầu cam kết không kinh doanh vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vàng giả, vàng nhái thương hiệu. Những nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế cũng được quan tâm, đặt ra yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, tránh bỏ sót vi phạm.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, rà soát các địa bàn trọng điểm, tập trung vào những doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh có quy mô lớn. Hoạt động kiểm tra sẽ được triển khai khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, thông tin phản ánh từ người tiêu dùng.

Đặc biệt, công tác hậu kiểm sẽ tiếp tục được chú trọng, tập trung giám sát việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, nhất là trong lĩnh vực ghi nhãn hàng hóa và đo lường. Cùng với đó, việc thường xuyên cập nhật, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu trong hoạt động kinh doanh được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Kết quả kiểm tra 43 doanh nghiệp kinh doanh vàng tại thành phố Bắc Ninh trong năm 2026 cho thấy vai trò thiết thực của cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thị trường. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, hoạt động kiểm tra còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, củng cố tính minh bạch trong giao dịch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Qua đó, từng bước tạo dựng môi trường kinh doanh vàng lành mạnh, công bằng và phát triển theo hướng bền vững.