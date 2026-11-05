Bắc Ninh siết chặt kỷ cương, ngăn chặn gian lận thi cử

Thí sinh Bắc Ninh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh TL).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai các quy định về thi cử, kiểm tra, đánh giá. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học; bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng trong mọi khâu.

Thành phố xác định phòng, chống gian lận thi cử là nhiệm vụ thường xuyên, trong đó lấy phòng ngừa làm chính, chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa. Đồng thời, chuyển từ chú trọng phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, xây dựng môi trường giáo dục trung thực, minh bạch và thực chất.

Chỉ thị nhấn mạnh việc kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi học thay, thi hộ, đạo văn, sửa điểm, làm lộ, lọt đề thi, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận. Những hành vi bao che, tiếp tay hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái quy định vào kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá cũng phải được xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, không chạy theo tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi để đánh giá, xếp loại, khen thưởng một cách máy móc.

Để thực hiện, Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát quy định, quy chế về kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối năm và cuối khóa. Trên cơ sở đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị hoàn thiện các quy định nhằm phòng ngừa những phương thức gian lận mới, nhất là việc sử dụng AI và thiết bị công nghệ cao.

Thí sinh Bắc Ninh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh TL).

Sở GD&ĐT cũng có trách nhiệm đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, kết quả thi, kiểm tra phục vụ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng không tạo áp lực thành tích; không lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá tập thể, cá nhân.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; nghiên cứu sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại và phần mềm kiểm soát tại những khu vực, khâu có nguy cơ cao. Thành phố cũng định hướng từng bước tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính khi đủ điều kiện, bảo đảm an toàn, bảo mật và công bằng.

Đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về bảo đảm liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học, thi cử và kiểm tra, đánh giá. Các đơn vị phải hoàn thiện quy định về liêm chính học thuật, phòng ngừa và xử lý hành vi đạo văn, sao chép, thuê hoặc nhờ người khác làm bài, học thay, thi hộ và sử dụng AI trái quy định.

Các trường được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng quá trình và sản phẩm học tập; kết hợp đánh giá thường xuyên với định kỳ, tăng cường thực hành, dự án và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Qua đó, hạn chế gian lận và đánh giá đúng năng lực người học.

UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy chế, quy trình chuyên môn; tăng cường tự kiểm tra, giám sát và phối hợp với gia đình giáo dục ý thức trung thực, tự giác cho học sinh.

Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm, nhất là hành vi sử dụng công nghệ cao để gian lận, mua bán đề thi, thiết bị và phần mềm phục vụ gian lận trên môi trường mạng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu hoàn thành việc quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân liên quan trước ngày 15/11/2026; đồng thời duy trì thực hiện thường xuyên...