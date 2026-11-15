Bắc Ninh: Sân chơi "Giờ thứ 9 - Kết nối và phát triển" dành cho đoàn viên, người lao động

Ngày 15/11, tại Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ người lao động, đường Lê Hồng Phong, phường Bắc Giang, số thứ 2 của Chương trình “Giờ thứ 9” với chủ đề "Kết nối và phát triển" diễn ra sôi nổi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 22/11.

Các đại biểu dự chương trình "Giờ thứ 9".

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đặng Đình Hoan, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Giang; Thạch Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Thân Văn Nghiệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh; Chu Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị phối hợp cùng hơn 300 đoàn viên, người lao động đến cổ vũ.

Lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương tặng hoa chúc mừng 3 đội tham gia sân chơi "Giờ thứ 9" số thứ 2.

Chương trình “Giờ thứ 9” số thứ 2 có sự tham gia tranh tài của 3 đội đến từ Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ chính xác Fuyu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Biel Crystal Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Askey Việt Nam.

Mỗi đội gồm 5 thành viên chính thức, trong đó có 2 thành viên là người nước ngoài và 3 thành viên là người Việt Nam. Đây là điểm nhấn thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối giữa những người lao động đến từ các quốc gia, nền văn hóa khác nhau nhưng cùng làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phần thi "Tài năng" do nhân viên, người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ chính xác Fuyu thể hiện.

Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: Chào hỏi, Đại sứ văn hóa, Giải ô chữ và Tài năng, với tổng điểm tối đa 50 điểm. Nếu phần thi Chào hỏi tạo cơ hội để các đội giới thiệu về doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và bản sắc tập thể thì phần thi Đại sứ văn hóa mang đến những câu chuyện, trải nghiệm về quá trình sinh sống, làm việc tại Việt Nam; những ấn tượng về con người, quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc và môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ở phần thi Đại sứ văn hóa, mỗi đội cử một thành viên là người nước ngoài trực tiếp tham gia. Thông qua những chia sẻ bằng tiếng bản địa hoặc tiếng Việt, các thí sinh giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và những trải nghiệm của bản thân. Qua đó, khán giả có thêm góc nhìn về sự giao thoa văn hóa và những giá trị chung được hình thành trong quá trình cùng sinh sống, làm việc.

Các đội thi tham gia phần "Giải ô chữ" thể hiện kiến thức luật ở các lĩnh vực lao động, công đoàn...

Ở phần thi Giải ô chữ, các đội thể hiện kiến thức luật ở các lĩnh vực lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động; những quy định liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cùng kiến thức văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Phần thi Tài năng lại mang đến những tiết mục nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và niềm tự hào của đoàn viên, người lao động. Nhiều tiết mục kết hợp sự tham gia của các thành viên Việt Nam và nước ngoài, tạo nên màu sắc giao lưu văn hóa đặc sắc.

Bên cạnh các phần tranh tài, chương trình còn tổ chức giao lưu và trả lời câu hỏi dành cho khán giả xoay quanh các nội dung pháp luật, văn hóa liên quan đến doanh nghiệp, người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo đơn vị, địa phương, nhà tài trợ trao quà cho công nhân, người lao động.

Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố trao 280 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp tham gia chương trình. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tapuho Việt Nam hỗ trợ 100 suất, 180 suất còn lại được trích từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động thành phố.

Kết thúc, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn trị giá 20 triệu đồng, giải Nhì trị giá 15 triệu đồng, giải Ba trị giá 10 triệu đồng; cùng đó trao giải “Đại sứ văn hóa ấn tượng nhất” và “Tài năng ấn tượng nhất”, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Chương trình “Giờ thứ 9” tạo sân chơi văn hóa, tinh thần lành mạnh sau những giờ làm việc; mở rộng cơ hội giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, giữa các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp.