Trong hai ngày 24 và 25/11, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay (thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam) tổ chức các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên phục vụ kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường vô tuyến VOR/DME tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tổ chức bay hiệu chuẩn qua khu vực tháp kiểm soát không lưu.

VOR/DME là hệ thống thiết bị dẫn đường vô tuyến cung cấp thông tin về phương vị và khoảng cách, giúp tổ lái xác định vị trí, định hướng và thực hiện các phương thức bay theo quy định.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra hiệu chuẩn được thực hiện bằng tàu bay chuyên dụng, tập trung đánh giá tầm phủ, kiểm tra các hướng phương vị kỹ thuật và các hướng phương vị phục vụ phương thức khởi hành, phương thức đến và tiếp cận hạ cánh. Phương án tổ chức được tính toán, rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời hài hòa với mật độ hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và khu vực kiểm soát tiếp cận Nội Bài.

Cán bộ và người dân phường Gia Bình phấn khởi theo dõi các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Gia Bình.

Việc triển khai chuyến bay kỹ thuật đầu tiên cho thấy công tác chuẩn bị hạ tầng tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang từng bước chuyển sang giai đoạn kiểm tra, đánh giá thực tế trên không. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật, góp phần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sân bay có thể khai thác an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trước đó, chính quyền và lực lượng chức năng phường Gia Bình, Lương Tài đã thông báo quy định hạn chế hoạt động của thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay Gia Bình.