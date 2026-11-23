Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia ngày hội. Ảnh: DH

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu cộng đồng đặc sắctừ ngày 22/11 - 24/11/2026. Đến với Ngày hội, bà con Nhân dân được hòa mình vào không khí sôi nổi của các trận thi đấu bóng chuyền hơi, cổ vũ các đội tuyển tranh tài; tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và những sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương tại ngày hội. Ảnh: DH

Đặc biệt, từ 19 giờ ngày 22/11 là chương trình Hội diễn Nghệ thuật quần chúng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật vui tươi, giàu bản sắc. Các hoạt động lửa trại, múa sạp, tạo không gian giao lưu, kết nối đầy hào hứng và ấm áp trong cộng đồng dân cư.

Các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi trong ngày hội.

Ngày hội không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn là cơ hội để mỗi người dân gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ niềm vui, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.