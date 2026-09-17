Bắc Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng sự kiện lịch sử

Nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh ghi nhận không khí chào mừng tại các địa phương:

Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh – nơi diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh.

Biểu trưng Bắc Ninh tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang).

Mô hình 8 di sản của Bắc Ninh được UNESCO ghi danh đặt tại Quảng trường 3/2.

Sân khấu hoành tráng tại Quảng trường 3/2 đã hoàn thành lắp đặt, các nghệ sĩ, diễn viên tích cực tập luyện cho chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm 19/9 chào mừng thành phố Bắc Ninh.

Phường Bắc Giang tổ chức cắm 2,5 nghìn hồng kỳ, treo hàng nghìn pano trên các cầu vượt, đường cao tốc, trụ sở các cơ quan và khu vực trung tâm chào mừng sự kiện.

Các tuyến đường, công viên tại phường Kinh Bắc được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng đón mừng ngày hội lớn..

Trục đường Lý Thái Tổ (phường Kinh Bắc) rực rỡ sắc đỏ cờ hoa chào mừng thành phố.

Mộc góc phường Võ Cường.

Đường cờ Tổ quốc và cờ Đảng trên đường Trần Lựu (phường Vũ Ninh).

Đỏ rực sắc cờ Tổ quốc trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Sơn Động.

Từ ngày 20/9/2026, xã Gia Bình chính thức trở thành phường Gia Bình.

Xã Lạng Giang (từ 20/9 trở thành phường) rực rỡ sắc cờ, chào mừng thành phố Bắc Ninh.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Biểng, xã An Lạc treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện lịch sử.

Phường Từ Sơn trang hoàng cảnh quan trước ngày hội lớn.

Tại các khu dân cư, Nhân dân rộn ràng treo cờ Tổ quốc, bày tỏ niềm tự hào và niềm tin hướng về ngày hội lớn. Ảnh: Người dân phường Tân Tiến treo cờ Tổ quốc chào mừng thành phố Bắc Ninh.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Sơn phối hợp với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn số 2 tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng thành phố Bắc Ninh.

Câu lạc bộ Chèo thôn Thanh Trà (xã An Lạc) tập luyện chuẩn bị biểu diễn chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.