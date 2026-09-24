Bắc Ninh: Rủ nhau mua ma túy để tổ chức sử dụng, 6 bị cáo lĩnh án gần 40 năm tù

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân khu vực 9 (thành phố Bắc Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo gồm: Hoàng Văn Hiền (sinh năm 1992), trú thôn Làng Lớn, xã Mậu A và Lò Văn Trần (sinh năm 1987), trú thôn Nậm Chạc, xã A Mú Sung (cùng ở tỉnh Lào Cai); Lương Thành Đạt (sinh năm 1994), trú tổ dân phố Mão Đông và Ngô Đăng Tân (sinh năm 1993), trú ở tổ dân phố Mão Đoài, phường Mão Điền và Hoàng Đình Tương (sinh năm 1978,) ở tổ dân phố Hương Phú, phường Gia Bình (cùng ở thành phố Bắc Ninh); Bằng Văn Thụy (sinh năm 1986), trú xóm Làng Phan, xã Vô Tranh (tỉnh Thái Nguyên) về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 23/9.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 16/5/2026, tại nhà Lương Thành Đạt ở phường Mão Điền, Hoàng Văn Hiền khởi xướng việc mua ma túy để sử dụng. Hiền cùng Đạt đi mua ma túy, sau đó liên hệ Ngô Đăng Tân nhờ mua hộ. Đạt chuẩn bị giấy bạc, bật lửa và cùng Hiền, Lò Văn Trần trực tiếp sử dụng ma túy tại nhà Đạt. Bằng Văn Thụy biết việc mua ma túy, cho Hiền mượn điện thoại liên hệ và cùng Hiền đi lấy tiền mua ma túy nên bị xác định có vai trò giúp sức.

Vụ án cho thấy các hành vi liên quan đến ma túy có sự móc nối, từ khởi xướng, tổ chức sử dụng, mua bán đến giúp sức, tạo điều kiện cho việc phạm tội. Cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ vai trò của từng bị cáo để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Hiền 9 năm tù, Lương Thành Đạt 8 năm tù và Bằng Văn Thụy 7 năm 3 tháng tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đều phạm 2 tội danh mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, Hoàng Đình Tương nhận 6 năm 3 tháng tù; Ngô Đăng Tân nhận 5 năm 9 tháng tù. Lò Văn Trần nhận 2 năm 3 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt đối với 6 bị can là 38 năm 9 tháng tù.