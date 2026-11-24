Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách tham gia. Từ cấp phường, xã đến các thôn, bản, tổ dân phố và nhiều khu, điểm du lịch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn dân ca quan họ, nghệ thuật truyền thống, hội thi thể thao, trò chơi dân gian trưng bày, trình diễn nghề thủ công, trải nghiệm di sản.

Tiết mục giao lưu văn nghệ tại xã Tân Yên. (Ảnh: Kim Anh)

Mỗi địa phương, điểm đến đều lựa chọn cách làm phù hợp với những không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, giàu bản sắc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của Nhân dân, các hoạt động còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; tạo điểm nhấn thu hút du khách, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương.

Tiết mục tham gia liên hoan Ca - múa - nhạc dân gian tại phường Vân Hà.

Tại phường Đồng Nguyên, Ngày hội “Đồng Nguyên - Tiếp nối mạch nguồn văn hóa” diễn ra với nhiều hoạt động như: Hội thi dân vũ, giao lưu dưỡng sinh, kéo co, vẽ tranh, giao lưu văn nghệ quần chúng, biểu diễn dân ca quan họ, nghệ thuật tuồng, các giải thể thao và trò chơi dân gian. Đáng chú ý, không gian trưng bày sản phẩm chạm khắc đồ gỗ truyền thống góp phần quảng bá tinh hoa nghề thủ công đặc sắc của địa phương.

Hoạt động trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co tại phường Kinh Bắc.

Tại xã Liên Bão, đêm công diễn “Quan họ ngân vang - mừng Ngày Văn hóa Việt Nam” quy tụ nhiều tiết mục tiêu biểu được tuyển chọn từ các liên hoan, hội thi với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ quan họ và trường học trên địa bàn. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp những làn điệu quan họ truyền thống; các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, lan tỏa tình yêu di sản đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Tiết mục nghệ thuật do Nhân dân xã Liên Bão biểu diễn.

Tại phường Vân Hà, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 17 đến 24/11, tập trung tại Di tích Quốc gia Đặc biệt chùa Bổ Đà và một số địa điểm trên địa bàn với nhiều nội dung nổi bật: Hội thi duyên quan họ, canh quan họ truyền thống, liên hoan ca - múa - nhạc dân gian, ra mắt các tác phẩm âm nhạc viết về địa phương và trang số hóa di sản chùa Bổ Đà.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn phường Đồng Nguyên.

Tại xã Tân Yên, chương trình giao lưu văn nghệ của 21 thôn cùng các câu lạc bộ tiêu biểu trên địa bàn xã do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Yên tổ chức mang đến hàng chục tiết mục đặc sắc, từ làn điệu dân ca truyền thống đến những vũ điệu hiện đại sôi động, làm nổi bật nội dung ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước.

Cán bộ, Nhân dân phường Tiền Phong giao lưu múa sạp.

Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để các câu lạc bộ giao lưu, gắn kết, lan tỏa tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương Tân Yên.

Trình diễn di sản hát then, đàn tính tại Bảo tàng Bắc Ninh cơ sở 2 (phường Kinh Bắc).

Cũng trong không khí đó, tại Bảo tàng Bắc Ninh cơ sở 2 (số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc) chương trình trưng bày “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Bắc Ninh” diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11. Người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu hình ảnh, hiện vật văn hóa các dân tộc, thưởng thức trình diễn quan họ, hát then đàn tính, múa chuông, múa cầu mùa; trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công, ẩm thực truyền thống như têm trầu cánh phượng, làm bánh, thêu tay và mặc trang phục dân tộc.

Tọa đàm "Bảo tồn và phát huy giá trị tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại" tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành).

Đặc biệt, tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành), tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại” là diễn đàn kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và sinh viên cùng trao đổi giải pháp gìn giữ, phát huy giá trị dòng tranh dân gian độc đáo, đưa di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.

Du khách trải nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật têm trầu cánh phượng của người quan họ.

Cùng với đó, Khu Bảo tồn Văn hóa dân gian Luy Lâu (phường Song Liễu) tổ chức miễn phí tham quan và chương trình “Tour đêm Luy Lâu - Đánh thức miền di sản Kinh Bắc” đưa du khách khám phá không gian văn hóa truyền thống qua nghệ thuật múa rối nước, dân ca quan họ và các hoạt động trải nghiệm di sản về đêm.

Tại Khu Du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, xã Tây Yên Tử; Điểm du lịch sinh thái Bầu Tiên, xã Kiên Lao… cũng tưng bừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, trải nghiệm tìm hiểu di sản thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân, du khách.

Nghi lễ nhảy lửa truyền thống của đồng bào Dao - điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và chào mừng Lễ hội Bàn Vương năm 2026 diễn ra tại Khu Du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử. (Ảnh: Quốc Phương).

Chuỗi hoạt động sôi nổi ở khắp các địa phương và điểm đến không chỉ tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bắc Ninh, thúc đẩy kết nối văn hóa với du lịch. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo tồn, trao truyền và phát huy di sản; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, để những giá trị truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa.