Ngày 22/11, UBND phường Tiền Phong tổ chức khai mạc Ngày hội “Sắc màu văn hóa Việt” năm 2026. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo phường cùng đông đảo tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia ngày hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường nhấn mạnh, phường luôn xác định phát triển văn hóa phải gắn với đời sống xã hội, phải hiện diện trong từng khu dân cư, mỗi gia đình, người dân. Ngày hội “Sắc màu văn hóa Việt” là hoạt động trọng tâm của phường trong Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là dịp người dân các tổ dân phố giao lưu, gặp gỡ mà còn là cơ hội giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, phong tục, sản vật đặc trưng của quê hương.

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương tại ngày hội.

Đồng chí đề nghị mỗi tổ dân phố tiếp tục duy trì ít nhất một hoạt động, mô hình hoặc sản phẩm văn hóa tiêu biểu; quan tâm sưu tầm, lưu giữ, số hóa các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, góp phần bảo tồn và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Thi đấu bóng chuyền hơi tại ngày hội.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan không gian văn hóa, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP tại địa phương. Điểm nhấn là 12 không gian văn hóa của 12 tổ dân phố được chuẩn bị công phu, tái hiện sinh động những nét đẹp trong đời sống, sinh hoạt, lao động và truyền thống quê hương. Mỗi không gian mang màu sắc riêng, trưng bày những hiện vật cổ, dụng cụ sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống, các món ăn dân dã, sản vật đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Hoạt động gói bánh chưng gợi nhớ nét đẹp truyền thống của người Việt.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra hội diễn nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của 18 đội thi, hơn 300 diễn viên không chuyên mang đến các tiết mục ca, múa, dân vũ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Cùng đó là chương trình đốt lửa trại và giao lưu múa sạp, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động, gắn kết cộng đồng.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt tạo không khí vui tươi trong ngày hội.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các trận thi đấu bóng chuyền hơi thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Đặc biệt, những trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu cùng hoạt động gói bánh chưng gợi nhắc những nét đẹp truyền thống của làng quê Việt Nam.