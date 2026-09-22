Bắc Ninh: Rộn ràng 'Đêm hội Trăng rằm-Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã mang lại không khí rộn ràng cho chương trình. (Ảnh: A.T)

Sự kiện diễn ra trong không khí tưng bừng, hòa chung niềm tự hào khi Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố - dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với một tầm vóc mới và những khát vọng mới cho quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc, thu hút hàng nghìn các em thiếu nhi, học sinh, phụ huynh cùng đông đảo nhân dân tham dự.

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ trao giải cho các đội thi tham gia Hội thi trưng bày mâm ngũ, Hội thi Thiết kế và trình diễn linh vật Trung thu truyền thống, trình diễn Thời trang.

100 suất học bổng đỡ đầu “Nâng bước em đến trường” dành tặng 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi được trao tại chương trình. ( Ảnh: A.T).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khẳng định: Chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi em được học tập, rèn luyện, được yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội phát triển. Với tinh thần đó, trong những ngày qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm, các cấp bộ Đoàn, Đội của Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nhất là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhấn mạnh: Chương trình “Đêm hội Trăng rằm-Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026, với những phần quà ý nghĩa cùng nhiều phần thi sôi nổi, tiết mục văn nghệ rộn ràng, đặc sắc là sự cố gắng, nỗ lực của Thành đoàn với mong muốn các em thiếu nhi có một mùa trung thu thật sự vui tươi, ấm áp, với nhiều trải nghiệm thú vị, dành tặng cho các em thiếu nhi hôm nay, thế hệ mà trong tương lai sẽ tiếp nối, xây dựng và làm chủ thành phố Bắc Ninh tươi đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng trao quà tặng các em thiếu nhi. ( Ảnh: A.T).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Ninh đã trao 100 suất học bổng đỡ đầu “Nâng bước em đến trường” (trị giá 12 triệu đồng trong 2 năm, tương đương 500.000 đồng/tháng) dành tặng 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đây là sự đồng hành dài hạn và bền vững, giúp vơi bớt gánh nặng trên con đường tìm kiếm tri thức, gửi gắm niềm tin để các em tự tin nuôi dưỡng ước mơ và khẳng định rằng không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố Bắc Ninh đã trao tặng 5.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng hướng về thiếu nhi trên địa bàn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những món quà không chỉ mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy hơn, mà còn là nguồn động viên quý giá tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ vượt khó, vùng sâu vùng xa vươn lên trong học tập.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: A.T)

Cùng với đó, nhân dịp Trung thu, Thành đoàn dành tặng 500 suất quà, thiết bị học tập, thiết bị sử dụng cho thiếu nhi tại các Trung tâm, cơ sở Bảo trợ xã hội và giáo dục chuyên biệt, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, với mong muốn thắp sáng niềm tin và nghị lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó .

Đêm hội khép lại trọn vẹn với nghi thức phá cỗ Trung thu, màn trình diễn Lân sư rồng sôi động, cùng đại tiệc âm nhạc hoành tráng quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu quý: Tùng Dương, Hòa Minzy, Tuấn Cry, ERIK, Minh Ngọc, nhóm OPLUS, Ali Thục Phương, cùng hàng trăm thiếu nhi tham gia biểu diễn.

Trình diễn linh vật Trung thu truyền thống năm . ( Ảnh: A.T)

Trước đó, tối 21/9, cũng tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sắc màu trăng rằm” và Liên hoan Lân sư rồng, trình diễn linh vật Trung thu truyền thống năm 2026, thu hút đông đảo thiếu nhi, nhân dân tham gia, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc trong mùa trăng năm nay.