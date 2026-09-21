Bắc Ninh: Rộn ràng Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”

Tối 20/9, tại Trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Bắc Ninh và phường Hạp Lĩnh phối hợp tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Dự chương trình có lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và phường Hạp Lĩnh cùng đông đảo Nhân dân, thiếu nhi trên địa bàn phường.

Các đại biểu trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hạp Lĩnh nhân dịp Tết Trung thu.

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, đông đảo thiếu nhi được hòa mình vào nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Múa lân, rước đèn, biểu diễn văn nghệ, ảo thuật, thi bày mâm ngũ quả và phá cỗ.

Đêm hội sôi động với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu như “Rock vầng trăng”, “Trạng Tí”, “Trung thu mix”, liên khúc “Thùng thình thùng thình - Chiếc đèn ông sao”… Các tiết mục có sự tham gia biểu diễn của thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố cùng học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Hạp Lĩnh.

Các em thiếu nhi háo hức tham dự chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 50 suất quà tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm của cộng đồng, góp phần giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp hơn; đồng thời tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao giải cuộc thi bày mâm ngũ quả, tạo thêm không khí hào hứng, đoàn kết và phát huy sự sáng tạo của thiếu nhi. Khép lại chương trình là hoạt động phá cỗ và bắn pháo hoa quốc phòng, để lại những khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ trong lòng các em nhỏ.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đơn vị và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua đó góp phần tạo môi trường để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu, phát triển toàn diện, nhất là động viên, tiếp sức cho những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.