Bắc Ninh: Rộn ràng 'Bé vui Hội Trăng Rằm' tại Trường mầm non Mỹ Thái số 1

Ngày 22/9, Trường mầm non Mỹ Thái số 1 tổ chức chương trình “Bé vui Hội Trăng Rằm” với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ và trải nghiệm dành cho các em học sinh. Không gian ngày hội được nhà trường, giáo viên và phụ huynh cùng chuẩn bị, trang trí rực rỡ, tạo không khí vui tươi, gần gũi cho trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là những mâm cỗ Trung thu được các khối lớp chăm chút công phu, sáng tạo. Qua từng mâm cỗ, sự khéo léo của cô và trò cùng sự đồng hành của phụ huynh được thể hiện, góp phần tạo nên không gian Trung thu giàu màu sắc và phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Trong ngày hội, các em nhỏ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ hồn nhiên, trong trẻo; hòa mình vào không khí rộn ràng của màn múa lân cùng tiếng trống hội và cùng nhau quây quần phá cỗ. Những hoạt động này mang đến cho trẻ những trải nghiệm vui tươi, đồng thời tạo nên những kỷ niệm đẹp trong những năm tháng đầu đời.

Đồng chí Phạm Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái thăm và tặng quà học sinh tại trụ sở chính Trường mầm non Mỹ Thái số 1 nhân dịp Tết Trung thu.

Tại trụ sở chính Trường mầm non Mỹ Thái số 1, đồng chí Phạm Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái cùng đồng chí Ngô Quang Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Thái đã đến thăm và tặng quà học sinh nhân dịp Tết Trung thu. Chương trình còn có sự tham dự của Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

Tại phân hiệu Trường Mầm non Mỹ Thái số 1, đồng chí Lê Anh Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thái cùng Ban đại diện phụ huynh, Ban lãnh đạo thôn Mải Hạ và đơn vị bộ đội kết nghĩa đã đến tặng quà cho các em học sinh.

Sự hiện diện, quan tâm và đồng hành của lãnh đạo địa phương, phụ huynh và các đơn vị kết nghĩa góp phần tạo nên không khí Trung thu gần gũi, ấm áp đối với các em nhỏ. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động vui chơi, “Bé vui Hội Trăng Rằm” còn tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu. Qua các hoạt động như múa lân, phá cỗ, văn nghệ và sinh hoạt tập thể, các em có thêm những trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, đồng thời lưu giữ những ký ức tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng.

Chương trình “Bé vui Hội Trăng Rằm” vì thế không chỉ mang đến tiếng cười và niềm vui cho học sinh Trường Mầm non Mỹ Thái số 1 mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và sự đồng hành dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

Với những hoạt động được tổ chức trong không khí vui tươi, an toàn và giàu tính trải nghiệm, ngày hội đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ đối với cô và trò nhà trường, góp phần tạo nên một mùa Trung thu đong đầy niềm vui, lan tỏa yêu thương.

Một số hình ảnh chương trình "Bé vui Hội Trăng Rằm":