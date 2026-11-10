Bắc Ninh: Rèn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, viên chức

Tích cực hưởng ứng

Theo ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, qua nghiên cứu thực tiễn, Cuộc thi kỹ năng số dành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 4 tuần, có cơ cấu giải thưởng dành cho cả cá nhân và tập thể. Với hình thức này, cán bộ, công chức, viên chức có thể tham gia thuận tiện, không bị giới hạn bởi địa điểm, thời gian.

Cán bộ xã Văn Môn tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Nội dung thi tập trung vào các kỹ năng có tính ứng dụng trực tiếp trong công việc và đời sống. Trong đó, chú trọng kiến thức về chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng; kiến thức tổng quan về AI và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Đặc biệt, các câu hỏi hướng đến những tình huống mà cán bộ, công chức, viên chức có thể gặp hằng ngày như nhận diện tin giả, video giả mạo bằng công nghệ deepfake, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thiết lập xác thực hai lớp (2FA), sử dụng nền tảng định danh điện tử VNeID và khai thác dịch vụ công trực tuyến.

Sau 3 tuần, cuộc thi thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số lượt thi đạt 76.535 lượt, trong đó có 6.533 lượt trả lời đúng tuyệt đối 30 câu. Qua đánh giá sơ bộ, khối giáo dục, trường học có số lượng tham gia đông nhất.

Theo thể lệ, mỗi bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi, thời gian làm bài 20 phút. Nhằm đánh giá chính xác hơn năng lực và mức độ thành thạo kỹ năng số của người dự thi, Ban Tổ chức chuẩn bị ngân hàng đề thi hiện có khoảng 500 câu hỏi, được xây dựng với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó khoảng 80 câu có độ khó rất cao, 150 câu ở mức khó, 150 câu ở mức trung bình và số còn lại ở mức độ dễ. Để tạo sức lan tỏa, UBND thành phố có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cử tối thiểu 5 người tham gia dự thi mỗi tuần; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng.

Sau 3 tuần, cuộc thi thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số lượt thi đạt 76.535 lượt, trong đó có 6.533 lượt trả lời đúng tuyệt đối 30 câu. Qua đánh giá sơ bộ, khối giáo dục, trường học có số lượng tham gia đông nhất. Một số tập thể có số lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia cao như phòng Tổ chức cán bộ (Công an thành phố), Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu, phường Tiền Phong... Quan trọng hơn, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuẩn bị, tìm hiểu kiến thức và bước đầu nắm bắt được những kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ trong công việc.

Lan tỏa tinh thần tự học về trí tuệ nhân tạo

Tại xã Văn Môn, việc triển khai cuộc thi được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo sát sao. 100% cán bộ đều tham giađầy đủ các tuần thi, với đa số cán bộ đạt 30/30 điểm, thấp nhất cũng đạt 23/30 điểm. Bà Trịnh Thị Hường, Bí thư Đảng ủy xã Văn Môn cho biết: “Xác định việc tham gia thi trực tuyến cũng là cơ hội để mỗi người tự đánh giá mức độ hiểu biết, nhận diện về trí tuệ nhân tạo, từ đó, bổ sung thêm kiến thức trong thực thi công vụ nên Đảng ủy xã đã quán triệt, giao chỉ tiêu cụ thể và kiểm tra từng bộ phận, theo tiến độ từng tuần. Các cá nhân cập nhật kết quả trên nhóm Zalo chi bộ; bản thân tôi cũng chủ động thực hiện các bài thi đầy đủ, gương mẫu để các cán bộ, đảng viên cùng hưởng ứng”.

Cô giáo Nguyễn Ngọc Hà, Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu mong muốn tiếp thu được nhiều kiến thức về AI qua các cuộc thi để hỗ trợ cho công việc giảng dạy.

Từng đạt giải Khuyến khích cuộc thi Công dân số năm 2025 nên tại cuộc thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức năm nay, chị Nguyễn Ngọc Hà, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu (phường Tiền Phong) nỗ lực tham gia và trả lời đúng nhiều câu có độ khó cao. Theo chị, đề thi không quá phức tạp song để đạt điểm tuyệt đối cần phải suy nghĩ kỹ, thậm chí tra cứu, tìm hiểu để đưa ra được phương án phù hợp. “Trong công việc, tôi thường xuyên sử dụng AI để hỗ trợ soạn giáo án và cũng đang thực hiện các kế hoạch sử dụng sách AI của ngành Giáo dục. Vì vậy, tôi rất mong có nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi để bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo sao cho hiệu quả, an toàn”, chị Hà chia sẻ.

Hiện nay, Ban Tổ chức đang tập trung phân tích chất lượng bài làm, nhất là khả năng trả lời những câu hỏi có độ khó cao để lựa chọn những thí sinh có kết quả nổi bật và trao giải, khen thưởng xứng đáng. Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia các cuộc thi về chuyển đổi số, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh thông tin về bảo mật dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý hồ sơ, trao đổi tài liệu; phổ biến kỹ năng nhận diện lừa đảo, tin giả khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin; khai thác phù hợp các công cụ AI để hỗ trợ tổng hợp tài liệu, soạn thảo, tra cứu, phân tích dữ liệu công việc. Qua đó, đưa những kết quả tích cực mà cuộc thi mang lại trở thành động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.