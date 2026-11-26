Theo Công văn số 13228/UBND-THĐT ngày 24/11/2026, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao UBND phường Yên Phong chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất thực hiện Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại DABACO Yên Phong của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Nội dung rà soát tập trung vào việc xác định hiện trạng, thời điểm nhà đầu tư nhận bàn giao đất trên thực địa, tiến độ sử dụng đất, nguyên nhân và trách nhiệm đối với việc chậm đưa đất vào sử dụng (nếu có). Đặc biệt, các cơ quan chức năng phải làm rõ dự án có thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 hay không.

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam. Ảnh: Thanh Thắng

UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu căn cứ kết quả kiểm tra để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Trường hợp dự án thuộc diện thu hồi đất, các cơ quan chức năng phải báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trường hợp dự án không thuộc diện thu hồi đất, cơ quan chức năng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất nếu đủ điều kiện, đồng thời thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng theo quy định.

Về thời hạn thực hiện, UBND phường Yên Phong phải báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về UBND thành phố, đồng thời gửi Sở Tài chính, chậm nhất ngày 4/12/2026. Báo cáo cần nêu rõ kết quả kiểm tra, căn cứ pháp lý, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, hướng dẫn UBND phường Yên Phong kiểm tra, rà soát và xử lý các nội dung liên quan đến đất đai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong khi đó, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND thành phố tiếp tục giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định.

Theo công văn, việc rà soát dự án được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 9415/STC-KTĐN ngày 17/11/2026 về báo cáo kết quả xử lý kiến nghị của cử tri đối với Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại DABACO Yên Phong.