Bắc Ninh rà soát hệ thống thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn

Lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn sẽ thống kê hiện trạng công trình, công suất thiết kế, khả năng khai thác thực tế, chất lượng nước và phạm vi phục vụ. Xác định tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, số hộ chưa được tiếp cận nguồn nước sạch đạt quy chuẩn, kể cả các hộ sử dụng công trình cấp nước quy mô gia đình. Trên cơ sở đó, đánh giá nhu cầu sử dụng nước theo từng khu vực, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.

Người dân xã Xuân Lương sử dụng nước sạch tiết kiệm.

Trong lĩnh vực thủy lợi, tập trung đánh giá nhu cầu cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; khả năng tiêu thoát nước, chống ngập úng tại khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp. Rà soát mức độ an toàn của các đập, hồ chứa nước và khu vực hạ du. Đánh giá quy trình vận hành, khả năng tích nước, điều tiết lũ; đề xuất giải pháp quan trắc, cảnh báo và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn công trình và giảm thiểu nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất danh mục công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn cần đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hoặc bổ sung vào quy hoạch. Hoạt động rà soát hoàn thành trước 10/11/2026.