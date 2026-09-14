Bắc Ninh rà soát 70 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính

Ngày 14/9, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Tài chính đến các tỉnh, thành phố trong cả nước do Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận chủ trì.

Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI và Chi cục Hải quan khu vực V.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 14/9/2026, Bộ đã tổng hợp 1.415 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm tổng rà soát, trong đó có 35 luật đang còn hiệu lực. Qua rà soát, cơ quan chuyên môn xác định 519 văn bản cần được đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần. Đồng thời, đề xuất ban hành mới một số văn bản cần thiết.

Bộ Tài chính cũng đã rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chủ trương phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Kết quả rà soát được Bộ chủ động sử dụng làm dữ liệu đầu vào để trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết và trình Chính phủ ban hành các nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ngô Tân Phượng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bắc Ninh đã tổ chức tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, đúng tiến độ.

Đến ngày 11/9/2026, toàn tỉnh có 70 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi rà soát, gồm 35 nghị quyết của HĐND tỉnh, 32 quyết định của UBND tỉnh và 3 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua rà soát, tỉnh đề xuất xử lý 28 văn bản, nội dung, chiếm khoảng 40% tổng số văn bản thuộc diện rà soát. Trong đó, 12 văn bản được đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 6 văn bản đề xuất bãi bỏ toàn bộ; 10 nội dung cần ban hành mới.

Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở những quy định không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Một số quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa có căn cứ, hướng dẫn cụ thể để địa phương tổ chức thực hiện.

Những nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tập trung vào các lĩnh vực: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; quản lý tài sản công; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công; giá dịch vụ trông giữ xe; chế độ báo cáo quyết toán ngân sách; chế độ bồi dưỡng đối với người thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

Đồng chí Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, việc các văn bản pháp luật ở Trung ương được sửa đổi, bổ sung nhanh; đồng thời quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã đặt ra nhiệm vụ cấp thiết đối với việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Đáng chú ý, đối với một số nội dung cùng lĩnh vực đang tồn tại mức quy định khác nhau giữa hai tỉnh trước hợp nhất như giá dịch vụ trông giữ xe, chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi...

Đồng chí Ngô Tân Phượng phát biểu ý kiến tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Theo đồng chí Ngô Tân Phượng, Nghị quyết số 39/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội quy định từ ngày 20/9/2026, tỉnh Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, tỉnh đang chủ động rà soát các cơ chế, chính sách, định mức, mức thu và các quy định có liên quan, bảo đảm phù hợp mô hình đô thị trực thuộc Trung ương; không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc bất cập trong quá trình áp dụng.

Từ thực tiễn rà soát, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về giá; quản lý tài sản công; miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về quy trình thanh toán dự án BT; xử lý tài sản là kết quả của dự án; sắp xếp, xử lý nhà, đất sau sáp nhập, hợp nhất.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài chính sớm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 121/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo cơ sở để địa phương hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền.

Khẳng định quyết tâm của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bắc Ninh sẽ tập trung chỉ đạo xử lý 28 văn bản, nội dung đã được xác định theo đúng lộ trình; phấn đấu hoàn thành xử lý 19 văn bản trong năm 2026 và hoàn thành các nội dung còn lại trong tháng 2/2027.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh giao cơ quan tài chính tiếp tục cập nhật, tổng hợp đầy đủ các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi rà soát; chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, Sở Tài chính chủ trì tham mưu bãi bỏ toàn bộ 6 văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu ban hành mới 10 văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026. Đối với 12 văn bản thuộc nhóm cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và Bộ Tài chính, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng quy định để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật tài chính.

Các đơn vị cần chú trọng đề xuất phương án sửa đổi các văn bản liên quan đến phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, góp phần xây dựng hành lang pháp lý bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.