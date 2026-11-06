Bắc Ninh: Ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

Mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” (gọi tắt là mô hình) tập trung hướng tới xây dựng gia đình không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; đồng thời thực hiện tốt các tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và các tiêu chí về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Các đại biểu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm mô hình "5 không, 3 sạch, 3 an" thôn Lộc Sơn.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên công bố quyết định thành lập mô hình điểm tại thôn Lộc Sơn với 50 thành viên tham gia, trong đó có 20 hội viên nòng cốt. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung, tiêu chí của mô hình; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng cùng tham gia; duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp... Qua đó, không chỉ vận động các gia đình đăng ký thực hiện mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh Vũ Thị An ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong việc xây dựng và ra mắt mô hình điểm “5 không, 3 sạch, 3 an” tại thôn Lộc Sơn. Đồng chí đề nghị cần duy trì hoạt động thường xuyên, thực chất, hiệu quả; mỗi hội viên phải là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng; gắn việc thực hiện các tiêu chí của mô hình với các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên thường xuyên quan tâm hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ hoạt động của mô hình; kịp thời biểu dương những gia đình thực hiện tốt, những cách làm hay, sáng tạo để tạo sức lan tỏa, từng bước nhân rộng mô hình đến các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã.

Việc ra mắt mô hình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính chủ động của hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; vận động các gia đình thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.