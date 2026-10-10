Bắc Ninh ra mắt iBacninh, thúc đẩy điều hành bằng dữ liệu

Bắc Ninh đặt trọng tâm chuyển đổi số vào khai thác dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc ra mắt iBacninh đánh dấu thêm một bước triển khai nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Ngày 9/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội thảo và triển lãm Ngày Chuyển đổi số thành phố năm 2026, với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Tại sự kiện, thành phố ra mắt nền tảng giao tiếp số iBacninh, đồng thời xác định khai thác dữ liệu là trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ra mắt nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp iBacninh

Bắc Ninh chuyển trọng tâm sang khai thác dữ liệu

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh ghi nhận nhiều kết quả trong xây dựng chính quyền số. Theo báo cáo tại hội thảo, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,93%, trong khi tỷ lệ tái sử dụng thông tin đã số hóa đạt 88,22%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Tường phát biểu

Ứng dụng “Trợ lý nhân dân” được triển khai thí điểm giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ từ 8 đến 10 phút xuống còn 2 đến 3 phút. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) vận hành 15 kịch bản điều hành, theo dõi 30 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và hơn 130 chỉ số.

Những kết quả này cho thấy các hệ thống số đã bắt đầu hỗ trợ trực tiếp hoạt động xử lý thủ tục và theo dõi tình hình phát triển của địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi số còn phụ thuộc vào khả năng khai thác dữ liệu, kết nối các hệ thống và đưa thông tin vào quá trình ra quyết định.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường yêu cầu chuyển trọng tâm từ xây dựng hệ thống sang sử dụng hiệu quả các nền tảng và dữ liệu. Thành phố đặt mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị, năng suất làm việc của cán bộ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một số kết quả chuyển đổi số tại Bắc Ninh:

93,1% : Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong 9 tháng năm 2026

98,93%: Hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn

88,22%: Tỷ lệ tái sử dụng thông tin số hóa

46,3% : Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2025

iBacninh bổ sung kênh giao tiếp số

Việc ra mắt iBacninh tạo thêm một nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động được Bắc Ninh triển khai trong khuôn khổ Ngày Chuyển đổi số thành phố năm 2026.

Tuy nhiên, thông tin tại sự kiện chưa nêu cụ thể các tính năng, phạm vi triển khai, số lượng người dùng hoặc chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của iBacninh. Vì vậy, hiệu quả thực tế của nền tảng cần được đánh giá thêm khi có dữ liệu vận hành.

Đối với các nền tảng phục vụ giao tiếp số, khả năng kết nối với hệ thống dùng chung, mức độ thuận tiện khi sử dụng và việc giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp là những yếu tố cần được theo dõi. Đây cũng là cơ sở để xác định liệu nền tảng có giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ hay không.

Tại hội thảo, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan hoàn thiện kiến trúc số thống nhất theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm các hệ thống và ứng dụng mới kết nối với nền tảng dùng chung, tránh đầu tư manh mún, trùng lặp. Thành phố cũng xác định dữ liệu phải bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời yêu cầu cơ quan nhà nước chủ động khai thác thông tin đã có, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại dữ liệu.

Dữ liệu số gắn với hiệu quả phát triển kinh tế

Bên cạnh chính quyền số, Bắc Ninh tiếp tục phát huy lợi thế công nghiệp công nghệ cao. Theo số liệu được công bố tại hội thảo, kim ngạch xuất khẩu của thành phố trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 87,5 tỷ USD, tăng 30,53%. Tỷ trọng kinh tế số năm 2025 đạt 46,3% GRDP, trong khi Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 xếp thứ 5 cả nước.

Trong lĩnh vực xã hội số, 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai bệnh án điện tử. Phong trào “Bình dân học vụ số” và các Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục được triển khai. Thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi tổ mỗi tháng cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian hàng cung cấp giải pháp chuyển đổi số của VNPT Bắc Ninh

Từ những kết quả đã đạt được, Bắc Ninh đặt yêu cầu tiếp tục gắn chuyển đổi số với các lĩnh vực có thế mạnh như điện tử, bán dẫn, sản xuất thông minh, logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức nghiệp vụ, am hiểu công nghệ.

Việc ra mắt iBacninh cùng định hướng khai thác dữ liệu cho thấy trọng tâm chuyển đổi số của Bắc Ninh đang dịch chuyển từ xây dựng nền tảng sang nâng cao hiệu quả sử dụng. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối dữ liệu, cải thiện quy trình xử lý công việc và tạo ra những thay đổi có thể đo lường trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.