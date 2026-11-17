Sáng 17/11, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ra mắt và định hướng phát triển các câu lạc bộ năng suất chất lượng tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Các đại biểu chúc mừng ra mắt 3 câu lạc bộ năng suất, chất lượng thuộc các trường học tại Bắc Ninh.

Tham dự có đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục, chuyên gia, tổ chức tư vấn và giảng viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, theo Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn 2026-2030, thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%, năng suất lao động tăng bình quân 11%/năm. Việc thành lập các câu lạc bộ tại cơ sở giáo dục là giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu này, từng bước hình thành tư duy làm việc khoa học, ý thức cải tiến trong học sinh, sinh viên, đặc biệt đối với những ngành đòi hỏi nhân lực chất lượng cao như điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ….

Các đại biểu tham quan mô hình đào tạo theo năng suất chất lượng tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các Trường Cao đẳng: Công nghiệp Bắc Ninh, Lý Thái Tổ, Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh ra mắt 3 câu lạc bộ năng suất, chất lượng. Về định hướng hoạt động, các câu lạc bộ sẽ lấy thực hành và kết quả cải tiến làm thước đo, khuyến khích sinh viên áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến như 5S, Kaizen, Lean vào học tập, nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp; đề xuất giải pháp sắp xếp nơi làm việc khoa học, giảm thời gian chờ, tiết kiệm vật tư, hạn chế sai lỗi và nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.

Câu lạc bộ cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí tại các khu công nghiệp để tổ chức tham quan, trải nghiệm sản xuất, giao lưu chuyên gia và thực tập thực tế; triển khai việc nghiên cứu, sáng kiến gắn với ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Để các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, nhà trường cần quan tâm xây dựng tổ chức, phân công giảng viên phụ trách, ban hành quy chế và kế hoạch hoạt động phù hợp

Báo cáo viên phổ biến một số chủ trương, chính sách và định hướng nâng cao năng suất, chất lượng tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được báo cáo viên từ Viện Đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và định hướng nâng cao năng suất, chất lượng; giới thiệu mô hình, mục tiêu và phương thức hoạt động của câu lạc bộ.

Qua đó, góp phần đưa kiến thức quản lý năng suất đến gần hơn với học sinh, sinh viên, tạo môi trường thực hành, nghiên cứu và đề xuất sáng kiến ngay trong nhà trường, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.