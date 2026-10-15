Bắc Ninh: Quyết liệt xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm

Tăng sức ép thu hồi nợ

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh, thời gian qua, công tác rà soát, làm việc với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm trên địa bàn thành phố được triển khai quyết liệt. Kết quả, có 696 đơn vị nợ đóng, trốn đóng với tổng số tiền chậm đóng ban đầu gần 86,4 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 10/2026, qua đôn đốc, 510 đơn vị đã khắc phục toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ, thu nộp gần 22,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, sự tham gia của Viện Kiểm sát nhân dân trong đôn đốc, phân loại và xử lý nguồn tin về tội phạm góp phần tăng sức ép pháp lý, thúc đẩy doanh nghiệp chủ động thực hiện nghĩa vụ trước khi vụ việc được xem xét ở bước tiếp theo.

Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Dĩnh.

Tại địa bàn do Bảo hiểm xã hội cơ sở Từ Sơn quản lý, tình trạng chậm đóng đặt ra nhiều thách thức. Đây là khu vực tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và làng nghề với lực lượng lao động đông. Bên cạnh các đơn vị chấp hành tốt, vẫn còn doanh nghiệp khó khăn về tài chính hoặc chưa nghiêm túc thực hiện quy định về bảo hiểm. Ông Nguyễn Hồng Hoan, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Từ Sơn cho biết: “Đơn vị triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, từ gửi thông báo, gọi điện nhắc nhở đến trực tiếp làm việc và phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng. Trong tháng 6, đơn vị phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 làm việc với 19 đơn vị có tổng số tiền chậm đóng gần 4,3 tỷ đồng. Kết quả, 17 đơn vị khắc phục, thu nộp hơn 2,9 tỷ đồng”.

Tháng 9, đơn vị tiếp tục phối hợp đôn đốc 347 doanh nghiệp có tổng số tiền chậm đóng gần 15,3 tỷ đồng. Sau khi nhận thông báo, 277 đơn vị đã thu nộp hơn 7,8 tỷ đồng. Trong 11 đơn vị đến làm việc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, 9 đơn vị thanh toán toàn bộ số tiền chậm đóng, trốn đóng, với tổng số tiền thu nộp hơn 3 tỷ đồng; 1 đơn vị khắc phục một phần và 1 đơn vị chưa khắc phục.

Hiệu quả công tác phối hợp liên ngành cũng được ghi nhận ở các địa bàn khác. Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Hiệp Hòa, trong 71 đơn vị được rà soát, đôn đốc, 64 đơn vị đã khắc phục tiền chậm đóng, thu nộp hơn 2,43 tỷ đồng trong tổng số gần 2,7 tỷ đồng chậm đóng ban đầu, đạt tỷ lệ hơn 90%, cao nhất trong các cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hiệp Hòa cho biết, từ cuối năm 2025, đơn vị đã thành lập Tổ công tác giảm tiền chậm đóng gồm đại diện lực lượng công an, Phòng Văn hóa - Xã hội và Bảo hiểm xã hội cơ sở. Tổ xây dựng kế hoạch đôn đốc theo từng giai đoạn: Chậm đóng từ 1 - 2 tháng do cán bộ chuyên quản trực tiếp làm việc, từ tháng thứ 3 trở lên sẽ phối hợp với chính quyền địa phương mời các đơn vị chậm đóng lên làm việc trực tiếp.

Đồng bộ dữ liệu, siết trách nhiệm thực thi

Những kết quả đạt được cho thấy sự phối hợp liên ngành góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khoản chậm đóng, trốn đóng kéo dài, khó thu hồi. Đáng chú ý, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc Bảo hiểm xã hội cơ sở Từ Sơn quản lý chậm đóng gần 6,64 tỷ đồng trong 109 tháng, dù đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tính đến giữa tháng 10/2026, qua đôn đốc, 510 đơn vị đã khắc phục toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ, thu nộp gần 22,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, sự tham gia của Viện Kiểm sát Nhân dân trong đôn đốc, phân loại và xử lý nguồn tin về tội phạm góp phần tăng sức ép pháp lý, thúc đẩy doanh nghiệp chủ động thực hiện nghĩa vụ trước khi vụ việc được xem xét ở bước tiếp theo.

Ông Phạm Trọng Huế, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh chia sẻ: Công tác quản lý thu, thu nộp và giảm tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu giảm tiền chậm đóng đến từng cơ sở, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với công an, cơ quan quản lý lao động, tài chính, thuế, Ban Quản lý Các khu công nghiệp và Viện Kiểm sát nhân dân trong trao đổi thông tin, xác minh, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghĩa vụ. Dù vậy, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý chưa hoàn toàn đồng bộ vẫn là một trong những trở ngại lớn. Số lao động, tiền lương khai báo với cơ quan thuế đôi khi không khớp với dữ liệu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Không ít doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế; một số đơn vị quy mô nhỏ hoạt động trong thời gian ngắn rồi mất liên lạc với cơ quan bảo hiểm xã hội. Khi địa chỉ hoặc người đại diện pháp luật không được cập nhật, việc xác minh, kiểm tra và thu nộp chậm đóng càng khó khăn...

Để khắc phục, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan; đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế, tài chính, nội vụ và cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chuyển hồ sơ khi có căn cứ xử lý hình sự.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đang triển khai việc nhắn tin SMS - Brand name đến từng người lao động của một số đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, qua đó giúp người lao động nắm rõ tình trạng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị mình và có trách nhiệm chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân.