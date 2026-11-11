Bắc Ninh quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc hoàn thiện dữ liệu đất đai

Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 99 xã, phường.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị tập trung cao để hoàn thành nhiệm vụ làm sạch, làm giàu, xây dựng dữ liệu đất đai.

Thời gian qua, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm, đôn đốc, hướng dẫn 74/81 lượt xã, phường còn khối lượng thực hiện; tổ chức 7 hội nghị kiểm điểm, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và ban hành các văn bản đôn đốc tiến độ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu tại 39 xã, phường, tổng khối lượng thực hiện theo kế hoạch năm đạt 55% chỉ tiêu được giao, tăng 26% so với kỳ kiểm điểm trước. Trong đó, 5 địa phương đạt trên 80% kế hoạch năm gồm các phường, xã: Tự Lạn, Yên Dũng, Tân Dĩnh, Vân Hà và Đồng Kỳ. Tuy nhiên, còn 14 xã, phường có kết quả thực hiện dưới 50% khối lượng phải hoàn thành.

Đối với 42 xã, phường triển khai dự án xây dựng mới cơ sở dữ liệu, tiến độ thực hiện giữa các hạng mục còn chưa đồng đều. Tại 19 xã, phường khu vực phía Bắc sông Cầu, diện tích đo đạc bản đồ đạt 88%, chỉnh lý bản đồ đạt 95%. Khối lượng xây dựng dữ liệu không gian địa chính đạt 96% thiết kế song dữ liệu thuộc tính mới đạt 13%; việc cập nhật, vận hành dữ liệu tại Văn phòng Đăng ký đất đai còn chậm. Tại 23 xã, phường khu vực phía Nam sông Cầu, diện tích đo đạc chi tiết tại dự án 16 xã đạt 63%, dự án 7 xã khu vực Quế Võ đạt 71%.

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm tiến độ về làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại điểm cầu thành phố.

Về xây dựng và đồng bộ dữ liệu, đến ngày 10/11, cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố có hơn 2,63 triệu thửa; trong đó, gần 1,9 triệu thửa thuộc nhóm 1.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai tại một số địa phương còn chậm; tiến độ biên tập, xây dựng dữ liệu của các đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án chưa thực hiện triệt để quy trình lồng ghép, cuốn chiếu; việc kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ chưa nghiêm túc.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính, làm giàu, làm sạch và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể là tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, nhất là những địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; đôn đốc các nhà thầu tăng khối lượng thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; bảo đảm dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đào Quang Khải nhấn mạnh kết quả thực hiện trong tháng 10 còn thấp, một số địa phương vẫn có tâm lý chủ quan, chưa thực sự quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đổi mới cấu trúc báo cáo theo hướng làm rõ kết quả thực hiện, những tồn tại, vướng mắc và giải pháp khắc phục; chủ động bám sát ba nhiệm vụ trọng tâm gồm làm sạch, làm giàu và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Trên cơ sở chỉ tiêu phân khai của Bộ, trong 5 ngày phải hoàn thành việc phân khai cụ thể cho các địa phương, nhất là khối lượng tháng 11 và tháng 12/2026. Phấn đấu đến 15/12/2026 hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026; đồng thời phân khai nhiệm vụ năm 2027 đến ngày 30/6 để chủ động điều hành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huy động tối đa nhân lực, tăng cường cán bộ cho các địa bàn còn chậm; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chủ động nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với địa bàn được phân công phụ trách. Đối với các xã, phường, đề nghị Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo; phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước 15/12.