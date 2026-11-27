Nỗ lực kiểm soát ô nhiễm

Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh mang lại động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Bắc Ninh, song cũng đặt ra áp lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường. Hoạt động sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề cùng đà gia tăng dân số và nhu cầu sinh hoạt đô thị kéo theo lượng chất thải, nước thải, khí thải ngày càng lớn. Tình trạng ô nhiễm tại một số dòng sông, kênh, mương, làng nghề cũng như những bất cập trong thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn thành phố vẫn là bài toán cần sớm giải quyết.

Hội viên phụ nữ thành phố tích cực tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương duy trì hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ phố, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan; các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh” và hoạt động tuyên truyền của hội viên phụ nữ từng bước góp phần nâng cao ý thức cộng đồng.

Đến nay, toàn thành phố đã thu gom và xử lý được 2.093 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày trên tổng lượng phát sinh khoảng 2.119 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 98,7%. Kết quả này có được nhờ sự tham gia của 173 đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường cùng hệ thống 97 phương tiện chuyên dụng phục vụ thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn.

Không chỉ dừng ở việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, Bắc Ninh còn chủ động kiểm soát nguồn thải, đầu tư hạ tầng đồng bộ và lồng ghép chặt chẽ tiêu chí môi trường vào quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện thành phố đang tập trung triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 44.741,3 tỷ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước khoảng 8.971,3 tỷ đồng, còn lại khoảng 35.770 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Song song với giải pháp dài hạn, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2026, Thanh tra thành phố triển khai 4 cuộc thanh tra về công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản đối với 11 dự án, trong đó xem xét việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với 40 cơ sở, dự án, tập trung vào việc thực hiện giấy phép môi trường và các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Qua kiểm tra, các vi phạm chủ yếu được phát hiện gồm: Không có giấy phép môi trường theo quy định; thực hiện không đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lực lượng công an cũng tập trung đấu tranh với các hành vi chuyển giao chất thải trái quy định, xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn, sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Cán bộ Công an thành phố làm việc với đại diện doanh nghiệp đổ chất thải rắn trái phép, gây nguy hại đến môi trường.

Đáng chú ý, toàn thành phố đã xử phạt 152 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt 79 tổ chức, cá nhân với số tiền 19,66 tỷ đồng; UBND cấp xã xử phạt 50 tổ chức, cá nhân với số tiền gần 2 tỷ đồng; Công an thành phố phát hiện, xử lý 16 vụ việc, tham mưu xử phạt 23 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 2,45 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng công an đã khởi tố 20 vụ án hình sự với 23 bị can về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Việc siết chặt kiểm tra, xử lý trên địa bàn thành phố càng có thêm cơ sở pháp lý khi Chính phủ ban hành Nghị định số 412/2026/NĐ-CP ngày 14/11/2026 (có hiệu lực từ ngày ban hành, thay thế Nghị định số 45/2022/NĐ-CP) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức; ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 24 tháng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc khôi phục, xử lý ô nhiễm môi trường.

Kết quả trên cho thấy sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, từ tuyên truyền, hướng dẫn sang tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm. Việc phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, lực lượng công an và chính quyền cơ sở góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ dự án, cơ sở sản xuất, hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Dù vậy, áp lực môi trường vẫn hiện hữu. Một số khu vực chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ; ô nhiễm tại một số dòng sông, kênh, mương, ao, hồ chưa được khắc phục triệt để. Hạ tầng xử lý chất thải ở một số địa bàn chưa theo kịp tốc độ phát sinh, việc phân loại rác tại nguồn và tái chế chưa trở thành thói quen phổ biến. Điều này cho thấy, nếu chỉ tập trung xử lý các vi phạm riêng lẻ mà thiếu giải pháp căn cơ về hạ tầng và quản trị nguồn thải thì khó tạo chuyển biến bền vững.

Hoàn thiện hạ tầng, xây dựng môi trường đô thị xanh

Trên cơ sở nhận diện những vấn đề đặt ra, đặc biệt khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu về chất lượng môi trường càng trở nên cấp thiết. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, tốc độ đô thị hóa hay hệ thống hạ tầng mà còn thể hiện ở chất lượng không khí, nguồn nước, không gian xanh và điều kiện sống của người dân.

Lò xử lý rác ứng dụng công nghệ phân hủy nhiệt tại phường Yên Dũng góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường khi vận hành. Ảnh: Tư liệu.

Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 -2030 xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên kiểm soát ô nhiễm nước, không khí, đất; hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý chất thải; bảo vệ hệ sinh thái và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với môi trường nước, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành ổn định, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật; 100% cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Tỷ lệ nước thải đô thị loại I được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn từ 95% trở lên, đô thị loại II đạt từ 70% trở lên; với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp, ít nhất 80% lượng nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố ưu tiên đầu tư, nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải đô thị, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn thải từ khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư và cơ sở sản xuất. Đáng chú ý là nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tại phường Vũ Ninh lên 40 nghìn m³/ngày, đêm, nhà máy tại làng nghề Phong Khê lên 10 nghìn m³/ngày, đêm; đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tại Lương Tài, Gia Bình, Tiên Du, Quế Võ và Thuận Thành. Cùng với đó, triển khai cải tạo các kênh, mương, ao, hồ ô nhiễm, từng bước phục hồi chất lượng môi trường nước.

Đối với chất thải rắn, mục tiêu đến năm 2030 là tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt ít nhất 98,5%; 100% chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom, xử lý theo quy định. Đáng chú ý, ít nhất 90% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện hoặc công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Thành phố cũng đặt mục tiêu đóng cửa, cải tạo, phục hồi môi trường 50 bãi rác nhỏ lẻ theo lộ trình.

Kiểm soát ô nhiễm không khí cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đô thị xanh. Thành phố chú trọng kiểm kê các nguồn phát thải từ công nghiệp, giao thông, xây dựng, làng nghề; kiểm soát bụi, khí thải và tiếng ồn; hạn chế đốt rơm rạ, chất thải ngoài trời. Đến năm 2030, toàn thành phố phấn đấu giảm tối thiểu 80% tình trạng đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng; phát triển ít nhất 200 công trình xanh, trồng mới tối thiểu 50 nghìn cây xanh đô thị mỗi năm và xây dựng thêm 5 công viên mới; tại 3 đô thị loại II, tỷ lệ cây xanh bình quân hướng tới đạt ít nhất 8 m²/người.

Một hướng đi khác là thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất và đời sống. Bắc Ninh định hướng phát triển giao thông công cộng, thí điểm xe buýt điện tại 3 đô thị loại II, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo. Song song, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số, hệ thống quan trắc tự động, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường để theo dõi, phân tích, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm. Khi thông tin môi trường được cập nhật, kết nối và công khai, công tác quản lý sẽ chủ động hơn, người dân cũng có thêm điều kiện tham gia giám sát.

Cùng với hệ thống quan trắc tự động và cơ sở dữ liệu môi trường, Nghị định số 412/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 14/11/2026) cũng cho phép sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính, nâng cao tính răn đe và minh bạch trong quản lý.

Tổng Công ty May Bắc Giang LGG (xã Tiên Lục, thành phố Bắc Ninh) đầu tư khoảng 20 tỷ đồng cho các giải pháp công nghệ xanh. Ảnh: Tư liệu.

Theo đồng chí Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn thải và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về môi trường, gắn chuyển đổi xanh với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quan trắc, quản lý môi trường; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân để triển khai đồng bộ Đề án giai đoạn 2026 - 2030. Giữ vững kỷ cương pháp luật cùng sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp sẽ là nền tảng để Bắc Ninh đưa mục tiêu kiến tạo đô thị xanh đi vào thực chất.