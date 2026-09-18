Bắc Ninh quy hoạch Khu đô thị số 28 Nhân Hòa gần 80 ha

Ảnh minh họa. (Nguồn: bacninh.gov.vn)

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 28 Nhân Hòa, làm cơ sở cụ thể hóa quy hoạch phân khu và tổ chức không gian đô thị tại khu vực.

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, khu vực lập quy hoạch thuộc Quy hoạch phân khu đô thị Khu đô thị Đông Nam TP Bắc Ninh cũ (phân khu số 16), nằm trên địa giới hành chính các phường Nhân Hòa và Phương Liễu. Ranh giới phía Bắc khu quy hoạch giáp đường trục Đại Xuân - Nhân Hòa đang thi công; phía Nam giáp đường ĐT.285B theo quy hoạch; phía Đông và phía Tây giáp các tuyến đường quy hoạch.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 79,8 ha. Các chức năng sử dụng đất chính dự kiến gồm đất ở, đất hỗn hợp và thương mại - dịch vụ, đất giáo dục, bãi đỗ xe, cây xanh - mặt nước. Dân số dự kiến khoảng 12.050 người.

Khu vực được định hướng trở thành khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở ổn định, lâu dài của người dân. Đồng thời, khu đô thị được tổ chức gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hỗ trợ phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ trong khu vực phía Nam sông Đuống.

Theo yêu cầu lập quy hoạch, phương án tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phải khai thác phù hợp đặc điểm tự nhiên, sinh thái, bảo đảm sự liên thông giữa các khu chức năng. Các công trình công cộng, dịch vụ được bố trí theo cấp độ, thuận lợi cho người dân tiếp cận; hình thành các không gian mở, trục cảnh quan, khu cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn kiến trúc.

Đồ án phải nghiên cứu mô hình tổ hợp công trình phù hợp với công năng, điều kiện khí hậu địa phương và hướng tới tiết kiệm năng lượng; tính toán các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, an toàn giao thông và ứng dụng các giải pháp chiếu sáng thông minh, giao thông thông minh (ITS), quản lý năng lượng, rác thải.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị được nghiên cứu khớp nối với mạng lưới hiện trạng và các quy hoạch chuyên ngành liên quan; tích hợp hạ tầng viễn thông thụ động, hệ thống cảm biến (IoT), trung tâm điều hành tập trung (IOC) và hạ tầng dữ liệu.

Bản vẽ và cơ sở dữ liệu quy hoạch được chuẩn hóa theo định dạng GIS, sẵn sàng tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia và mô hình số hóa đô thị (Digital Twin).

Về môi trường, đồ án phải đánh giá hiện trạng, dự báo các tác động có thể phát sinh trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến dân cư, cảnh quan, chất lượng không khí và tiếng ồn.

Các dự án ưu tiên đầu tư được xác định theo hướng tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình, qua đó tạo điều kiện phát triển đô thị trong khu vực theo cả ngắn hạn và dài hạn.