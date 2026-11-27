UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 05/2026/VBHN-QĐ-UBND về Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Văn bản hợp nhất Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 1/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh trước đây với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 19/8/2026.

Quy định áp dụng đối với người dạy thêm, cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp xã

Theo văn bản hợp nhất, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chính quyền cấp xã cũng có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, quản lý hoạt động dạy thêm không thu tiền trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến để cán bộ và người dân thực hiện đúng quy định.

UBND thành phố Bắc Ninh đã hợp nhất quy định về quản lý, sử dụng kinh phí và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thắng

Hằng năm, UBND cấp xã xây dựng dự toán kinh phí để chi trả chế độ dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

Khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất, UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền và công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Hiệu trưởng phải rà soát nhu cầu học thêm của học sinh

Đối với nhà trường, hiệu trưởng có trách nhiệm rà soát vào cuối học kỳ và cuối năm học các đối tượng học sinh có nhu cầu học thêm theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy thêm, học thêm cho các đối tượng học sinh theo quy định.

Đáng chú ý, văn bản quy định thời lượng dạy thêm trong tuần đối với giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng không quá 50% định mức tiết dạy trung bình trong tuần theo khoản 3 Điều 7 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Nhà trường cũng phải hằng năm xây dựng dự toán kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình dạy thêm, học thêm khi có yêu cầu.

Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, việc lập dự toán chi thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành. Việc quy đổi tiết dạy thêm của giáo viên thực hiện theo Điều 13 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT; việc chi trả tiền dạy thêm giờ thực hiện theo Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Văn bản cũng khuyến khích giáo viên tổ chức dạy thêm trong nhà trường để đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh nhưng không thu tiền của học sinh và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Cơ sở dạy thêm phải xây dựng kế hoạch bài dạy

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, việc quản lý kinh phí thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Các cơ sở dạy thêm được khuyến khích miễn, giảm tiền học thêm cho học sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Văn bản cũng yêu cầu cơ sở dạy thêm phải yêu cầu người dạy xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp với kế hoạch dạy học môn học của cơ sở và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định. Hằng năm, Sở xây dựng dự toán kinh phí chi trả chế độ dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp dự toán, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Cơ quan này cũng có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất

Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, văn bản quy định việc thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra có thể được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất, trên cơ sở phân cấp địa bàn quản lý và bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan chức năng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền cấp xã trong tuyên truyền, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời phát hiện, phản ánh sai phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Văn bản hợp nhất số 05/2026/VBHN-QĐ-UBND là căn cứ để các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thống nhất quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Trường hợp các văn bản được viện dẫn có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới tương ứng.