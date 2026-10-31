Bắc Ninh: Quốc lộ 17 đoạn qua xã Yên Thế và Tam Tiến thi công trở lại, phấn đấu hoàn thành cuối tháng 11/2026

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên quốc lộ 17, đoạn Km94+000 - Km98+900 có chiều dài hơn 4,9 km, tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Công trình do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang (nay là Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Trí Việt (Hà Nội) thi công, khởi công tháng 4/2025.

Quốc lộ 17 qua địa bàn xã Yên Thế tại thời điểm chưa thi công trở lại.

Theo thiết kế, dự án tập trung sửa chữa các vị trí hư hỏng cục bộ nền, mặt đường bê tông nhựa; gia cố lề, hoàn thiện hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. Công trình nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn khiến dự án chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực huy động tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị của đơn vị thi công chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cấp phối đá dăm khan hiếm. Bên cạnh đó, giá vật liệu, xăng dầu tăng cao cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

Việc công trình kéo dài nhiều tháng khiến một số đoạn đường tiếp tục xuống cấp, nền cấp phối bong bật, lồi lõm, xuất hiện nhiều ổ gà, hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng bụi bẩn vào ngày nắng, lầy lội khi mưa không chỉ gây khó khăn cho việc lưu thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất của người dân hai bên tuyến.

Nhà thầu lu nèn ổ gà, ổ voi trên quốc lộ 17 qua địa bàn xã Tam Tiến. Ảnh chụp chiều 30/10.

Ông Nguyễn Quốc Ân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, trước thực trạng trên, Sở tập trung chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ, tổ chức thi công trở lại, không để dự án tiếp tục kéo dài. Sở yêu cầu đơn vị thi công chủ động nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung hoàn thành các hạng mục còn dang dở.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, các vị trí nền, mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, có hố sâu hoặc chênh lệch cao độ được ưu tiên xử lý trước nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Trong thời gian thi công, nhà thầu bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo vào ban đêm; thường xuyên san gạt mặt đường, hạn chế bụi bẩn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực công trường.

Những ngày này, trên công trường, hoạt động thi công đã được khôi phục. Các đơn vị đang tập trung rải cấp phối đá dăm, xử lý những vị trí nền, mặt đường hư hỏng, trong đó có các khu vực xuất hiện hố sâu. Sau khi hoàn thiện lớp cấp phối, nhà thầu sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa và triển khai các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 11 năm nay.