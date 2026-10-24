Bắc Ninh: Quản lý chặt các điểm trông, giữ xe

Đầu giờ sáng và cuối buổi học, tại khu vực quanh các cổng trường thường đông học sinh, phụ huynh qua lại. Bên cạnh nhà xe trong khuôn viên trường, một số hộ dân nhận trông giữ xe máy, xe máy điện cho học sinh. Dịch vụ trông xe đáp ứng nhu cầu thực tế song nếu hoạt động không đúng quy định, thiếu điều kiện an toàn có thể phát sinh nhiều hệ lụy. Bên cạnh lý do quá tải trong các nhà để xe của trường thì một số học sinh lựa chọn gửi xe bên ngoài vì sợ bị giáo viên phát hiện, nhắc nhở khi sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi.

Lực lượng công an kiểm tra khu vực để xe tại Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh (phường Gia Bình).

Ngày 6/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố phối hợp với Công an phường Hiệp Hòa kiểm tra khu vực để xe trong Trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 5 và một điểm trông giữ gần cổng trường. Trong gần một giờ kiểm tra hàng trăm phương tiện tại hai địa điểm, lực lượng chức năng nhắc nhở người dân về những tiềm ẩn rủi ro về cháy, nổ tại các điểm trông giữ tự phát. Theo đồng chí Giáp Minh Phương, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, khi phương tiện tập trung trong không gian chật hẹp, lối đi bị cản trở hoặc việc sử dụng thiết bị điện, sạc pin không bảo đảm có thể gây mất an toàn. Việc giao nhận phương tiện thiếu chặt chẽ cũng gây khó khăn khi xảy ra mất cắp, hư hỏng.

Tại xã Yên Định, ngày 9/9, Công an xã phối hợp với các trường học, tham mưu với chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm quanh khu vực trường học. Bên cạnh các điểm trông giữ xe tự phát, lực lượng chức năng tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Thiếu tá Đàm Văn Vượng, Trưởng Công an xã Yên Định cho biết: “Qua rà soát khu vực xung quanh các trường học, chúng tôi tập trung kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện của các hộ dân, nhất là những điểm tự phát chưa bảo đảm điều kiện theo quy định. Quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền, yêu cầu các hộ chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; không tự ý tổ chức trông giữ xe khi chưa đủ điều kiện. Công an xã phối hợp với nhà trường và phụ huynh quản lý phương tiện của học sinh, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm”.

Thời gian qua, Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh (phường Gia Bình) yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là quy định về độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện. Nhà trường phối hợp với lực lượng công an tổ chức kiểm tra đột xuất tại các điểm trông giữ xe trong và ngoài khuôn viên trường nhằm phát hiện, xử lý những trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của học sinh.

Để tiếp tục siết chặt quản lý đối với các điểm trông, giữ xe, công an các xã, phường đã triển khai nhiều cách làm khác nhau với mục tiêu chung là phát hiện sớm, xử lý kịp thời vi phạm. Tại Công an phường Kinh Bắc, đơn vị tổ chức rà soát các hộ trông giữ xe và yêu cầu các hộ ký cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện phải khắc phục hoặc chấm dứt hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Công tác kiểm tra được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm tránh tình trạng vi phạm tái diễn sau khi đã được nhắc nhở. Tại phường Đa Mai, Công an phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật, kiểm tra khu vực để xe trong và ngoài khuôn viên trường. Việc kết hợp tuyên truyền với kiểm tra thực tế giúp học sinh nhận diện những nguy cơ mất an toàn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các hộ nhận trông giữ phương tiện giao thông cho học sinh.

Bên cạnh biện pháp kiểm tra, yếu tố quan trọng là giúp học sinh hiểu vì sao phải gửi xe đúng nơi quy định và sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi. Sau khi tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông ngày 19/10 vừa qua, em Nguyễn Văn Minh, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khắc Nhu, phường Tiền Phong chia sẻ: “Qua tuyên truyền của lực lượng công an và nhà trường, em hiểu rằng gửi xe tại những điểm tự phát có thể tiềm ẩn nguy cơ mất cắp, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Khi xe bị mất hoặc hư hỏng, việc xác định trách nhiệm, yêu cầu bồi thường cũng có thể gặp khó khăn. Vì vậy, em sẽ gửi xe đúng nơi quy định và nhắc các bạn cùng thực hiện”.

Siết chặt hoạt động trông giữ xe trong và ngoài trường học không chỉ là yêu cầu về trật tự công cộng mà còn là giải pháp phòng ngừa vi phạm giao thông từ sớm. Cùng với lực lượng chức năng, các nhà trường cần phổ biến rõ quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển từng loại phương tiện; khi phát hiện học sinh vi phạm, cần trao đổi với gia đình để phối hợp chấn chỉnh. Phụ huynh chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển, quan tâm phối hợp với nhà trường để nắm chắc nơi gửi xe và hành trình đi học hằng ngày của các em.