Bắc Ninh quản lý các dự án đầu tư công bằng hệ thống theo dõi, đánh giá tiến độ

Các đơn vị thi công hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 2 mở rộng. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh đã xây dựng Hệ thống theo dõi, đánh giá tiến độ, tình hình giải ngân các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đối tác công tư (BT, PPP)… trên địa bàn.

Theo số liệu cập nhật từ các chủ đầu tư, tính đến ngày 15/9/2026, Hệ thống đang theo dõi 195 dự án với tổng mức đầu tư hơn 275 nghìn tỷ đồng.

Trong đó có 76 dự án khu đô thị, tổng mức đầu tư hơn 83,6 nghìn tỷ đồng; 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, tổng mức đầu tư hơn 78,8 nghìn tỷ đồng; 24 dự án công trình giao thông, tổng mức đầu tư hơn 20,5 nghìn tỷ đồng; 25 dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp, tổng mức đầu tư hơn 47,2 nghìn tỷ đồng và 5 dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tổng mức đầu tư hơn 45, 6 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/9/2026, tổng giá trị giải ngân đạt gần 39,5 nghìn tỷ đồng; qua theo dõi có 137 dự án thực hiện đúng và vượt tiến độ; 58 dự án chậm tiến độ.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố phối hợp triển khai việc báo cáo tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Sở tiếp tục chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tăng cường phối hợp, phục vụ công tác quản lý, điều hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Được biết, tính đến ngày 15/9, thành phố Bắc Ninh đã giải ngân hơn 13 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 85% so với kế hoạch Chính phủ giao, đứng thứ nhất trong số 34 tỉnh, thành.

Kết quả này cho thấy sự quyết liệt của thành phố trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là trong bối cảnh Bắc Ninh đang triển khai đồng thời nhiều công trình, dự án hạ tầng quy mô lớn.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh quyết toán; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ giải ngân.