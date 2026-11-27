Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Phan Thế Huấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo hội thi; Nguyễn Văn Thưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường dự và chỉ đạo Hội thi.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Yên Dũng dự và chỉ đạo Hội thi.

Tham gia vòng thi có 12 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 38 thí sinh dự vòng sơ khảo, đại diện cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Các thí sinh được chia thành hai bảng: Bảng A gồm khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang; Bảng B gồm khối tổ dân phố.

Mỗi thí sinh thực hiện hai phần thi liên tiếp: Thuyết trình theo chủ đề đã đăng ký và bốc thăm thành viên Ban Giám khảo để trả lời câu hỏi tình huống thực tiễn (tổng thời gian tối đa 15 phút).

Các chủ đề thí sinh lựa chọn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới và thực tiễn hoạt động của các loại hình chi bộ. Trong đó tập trung vào những nội dung như: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ tổ dân phố trong lãnh đạo Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể xây dựng đồng thuận xã hội, phát triển cộng đồng sau sáp nhập; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một số chủ đề đi sâu vào nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở như: Công tác phát triển đảng viên mới ở tổ dân phố Neo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng tại tổ dân phố Nham Sơn; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân từ thực tiễn tổ dân phố Minh Phượng...

Bên cạnh đó, các thí sinh đề cập giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở cơ sở, gắn với chuyển đổi số trong Đảng; huy động nguồn lực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện hiệu quả việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ.

Thí sinh Hoàng Văn Ước, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Neo trình bày phần thi.

Ở mỗi phần thi, các thí sinh trình bày những nội dung trọng tâm, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và liên hệ với nhiệm vụ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Phần thi xử lý tình huống tập trung kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, bản lĩnh, phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ.

Hội thi là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống thực tiễn của đội ngũ bí thư chi bộ; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Các bí thư chi bộ có thêm cơ hội tự đánh giá kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, điều hành; nhận diện những mặt còn hạn chế để tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Đây cũng là dịp để Đảng ủy phường Yên Dũng đánh giá thực chất hơn năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ bí thư chi bộ, góp phần củng cố vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 6 thí sinh có số điểm cao nhất tham gia phần thi chung kết diễn ra vào sáng thứ Bảy (28/11).