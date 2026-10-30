Bắc Ninh: Phường Vân Hà triển khai giải pháp xử lý tình trạng đổ trộm, đốt rác

Trước đó, một số người dân sinh sống gần điểm tập kết rác ở tổ dân phố Tiên Sơn phản ánh tình trạng đốt rác tại điểm tập kết, khói và mùi phát sinh gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt. Ngày 26/10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phản ánh sự việc qua phóng sự về tình trạng đốt rác tại khu vực này. Ngay sau đó, UBND phường Vân Hà đã khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân, đồng thời triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng đổ trộm, đốt chất thải trái quy định.

Liên quan đến sự việc, ngày 27/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND phường Vân Hà chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng tập kết, đốt rác thải sinh hoạt không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả giải quyết về Sở.

Phường Vân Hà cử lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy tại điểm tập kết rác thải ở tổ dân phố Tiên Sơn. Ảnh chụp chiều 28/10.

Trao đổi với bà Dương Thị Hoài Thu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, được biết: Rác sinh hoạt tại tổ dân phố Tiên Sơn được thu gom, vận chuyển với tần suất 3-5 lần/tuần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường, trong đó có điểm tại tổ dân phố Tiên Sơn xuất hiện tình trạng nghi đổ trộm chất thải có dấu hiệu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, công nghiệp. Các loại chất thải này thường được đóng trong túi nilon tương tự túi đựng rác sinh hoạt, gây khó khăn cho việc nhận diện, phân loại và xử lý. Đáng chú ý, hành vi đổ trộm chủ yếu diễn ra vào ban đêm, sau thời điểm thu gom rác hoặc tại những khu vực ít người qua lại.

Trong các đêm 10/10 và 21/10, tại điểm tập kết rác thuộc tổ dân phố Tiên Sơn xảy ra tình trạng đổ trộm, đốt chất thải. Đơn vị thu gom đã phối hợp với tổ dân phố xử lý, dập lửa, hạn chế nguy cơ cháy lan. Tuy nhiên, nguồn gốc chất thải, đối tượng vi phạm và nguyên nhân cháy vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Cũng theo bà Thu, tình trạng trên không chỉ xảy ra ở điểm tập kết của tổ dân phố Tiên Sơn mà còn ở điểm tập kết rác tại Đình Cả, Vân…

Rác thải nghi ngờ từ hoạt động sản xuất công nghiệp đổ lẫn rác thải sinh hoạt tại bãi rác tổ dân phố Tiên Sơn.

Tại thời điểm phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng cơ quan chức năng phường Vân Hà có mặt tại điểm tập kết rác sinh hoạt tổ dân phố Tiên Sơn (chiều 28/10/2026), dù lượng rác thải không nhiều song bãi rác phát sinh đám cháy do người dân thu gom, đốt lá khô. Ngay lập tức, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường phối hợp đơn vị thu gom rác huy động máy móc, nhân lực dập tắt đám cháy, bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Về giải pháp trước mắt, Trung tâm đề nghị phường giao cơ quan chuyên môn làm rõ, xác minh hành vi, đối tượng vi phạm. Đồng thời xem xét sớm triển khai phương án di dời điểm tập kết rác tại tổ dân phố Tiên Sơn đến địa điểm khác, gắn với Đề án trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị chùa Bổ Đà và kiến nghị của người dân.

Rác thải nghi ngờ từ hoạt động sản xuất công nghiệp đổ lẫn rác thải sinh hoạt bị đốt tại bãi rác tổ dân phố Tiên Sơn.

Điểm tập kết rác nằm trên địa bàn tổ dân phố Tiên Sơn nhưng giáp ranh với khu dân cư tổ dân phố Hạ Lát, khi xảy ra tình trạng đốt rác gây ảnh hưởng đến người dân. Ông Dương Văn Hùng, người dân tổ dân phố Hạ Lát sinh sống gần điểm tập kết cho biết: “Trước đây, tại điểm tập kết rác đã từng xảy ra tình trạng đốt rác, khói bốc lên ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Gần đây, tình trạng này tiếp tục tái diễn, mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương triển khai phương án di dời điểm tập kết rác đến địa điểm khác phù hợp, tránh để tình trạng trên tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân”.

Ông Trần Văn Vĩnh, Tổ trưởng tổ dân phố Tiên Sơn cho biết, điểm tập kết rác đã tồn tại nhiều năm, song thời gian gần đây xuất hiện tình trạng rác bị đốt trộm, gây khói, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ dân phố phối hợp với lực lượng chức năng của phường khẩn trương dập lửa. Thời gian tới, tổ dân phố sẽ phối hợp với phường để tìm quỹ đất phù hợp, sớm chuyển điểm tập kết đến vị trí mới.

Trước thực trạng trên, ngày 27/10, UBND phường Vân Hà chỉ đạo các lực lượng phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Trong đó, giao Công an phường chủ trì xác minh, thu thập hình ảnh, dữ liệu camera, làm rõ phương tiện và tổ chức, cá nhân liên quan; rà soát các điểm nóng, tăng cường kiểm tra vào ban đêm.

Phường cũng xem xét các giải pháp lắp đặt camera, bổ sung hệ thống chiếu sáng, rào chắn, biển cảnh báo tại những điểm thường xuyên xảy ra đổ trộm; rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ phát sinh chất thải lớn để kiểm soát nguồn thải. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho hành vi đổ thải trái phép, chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Bãi rác thải sinh hoạt tổ dân phố Vân cũng có tình trạng đổ trộm rác thải nghi từ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Để giải quyết dứt điểm, thời gian tới, phường Vân Hà cần tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp đổ trộm chất thải, ngăn chặn tình trạng đốt rác tái diễn. Đặc biệt, sớm xem xét phương án di dời điểm tập kết rác tại tổ dân phố Tiên Sơn, đáp ứng yêu cầu thu gom, vận chuyển và hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.