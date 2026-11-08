Bắc Ninh: Phường Tự Lạn phát động cao điểm làm sạch địa bàn về ma túy

Tham dự phát động có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường cùng các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ dân phố, trường học cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu dự phát động đợt cao điểm.

Đợt cao điểm được triển khai trong 2 tháng, từ 8/11/2026 đến 8/1/2027 nhằm nâng cao hiệu quả Nghị quyết số 93-NQ/ĐU ngày 20/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tự Lạn về xây dựng phường đạt tiêu chí “Phường không ma túy” năm 2027.

Trong năm 2026, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về ma túy tại 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông, thu hút hơn 3 nghìn lượt học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia; tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống ma túy.

Công an phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ dân phố tuyên truyền chính sách, pháp luật về hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập xã hội.

Trong công tác đấu tranh, lực lượng Công an phường trực tiếp và phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ, điều tra, khởi tố 14 vụ với 21 bị can liên quan đến ma túy; thu giữ 370 gam heroin và 72,5 gam ma túy tổng hợp Methamphetamine góp phần kiềm chế tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Đức phát động ra quân cao điểm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định: Đợt ra quân cao điểm nhằm tạo chuyển biến thực chất, xây dựng và giữ vững môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy trong năm 2027 và những năm tiếp theo của phường.

Đề nghị toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an; huy động sức mạnh của MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Phường cần tập trung tăng hiệu lực pháp lý, nguồn lực đầu tư, chuyển đổi số; quyết tâm thực hiện mục tiêu “Ba không”: Không phát sinh người nghiện cư trú trên địa bàn; không phát sinh điểm, tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không có người hiện đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy hoặc đối tượng bị truy nã về ma túy lẩn trốn trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi gia đình cần trở thành một “pháo đài” phòng, chống ma túy, mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, hoàn thành mục tiêu xây dựng phường không ma túy năm 2027.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền lưu động.

Ngay sau phát động, các lực lượng tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học, cụm công nghiệp, khu vực tập trung đông người và địa điểm công cộng. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cảnh báo nguy cơ từ các loại ma túy tổng hợp, ma túy mới; đồng thời vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.