Bắc Ninh: Phường Song Liễu trao kinh phí chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phương Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; lãnh đạo phường Song Liễu.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai (thứ 6 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Song Liễu nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Song Liễu đã rà soát, lựa chọn 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận đỡ đầu. Tại chương trình, Hội trao kinh phí hỗ trợ 6 tháng cuối năm 2026 cho các cháu với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Thời gian qua, công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Song Liễu quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực như hỗ trợ tiền mặt, xe đạp, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm.

Các đại biểu trao kinh phí "Mẹ đỡ đầu" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành của các cấp Hội, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, phát triển toàn diện, vững tin hướng tới tương lai.

Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và chào mừng Bắc Ninh trở thành thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Song Liễu còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và hội thi nấu ăn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết, khơi dậy tinh thần thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển.